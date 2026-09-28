“Eliminare questi alimenti fa dimagrire il doppio”: la scoperta di uno studio

Il tuo obiettivo è perdere peso? Dovresti evitare un'alimentazione ad alto contenuto di alimenti ultra-processati. Si tratta di quei prodotti che hanno subito diverse lavorazioni industriali. Il motvio? Questi alimenti aumentano il rischio di sviluppare l'obesità e tante altre patologie. E favoriscono un meccanismo di dipendenza. A confermarlo è uno studio pubblicato su Nature Medicine e condotto dai ricercatori dell'University College London e dell'University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH) che hanno calcolato il loro impatto sull'andamento del peso nelle persone in sovrappeso.

La ricerca è stata condotta su 55 persone suddivise in due gruppi. Entrambi hanno seguito due diete bilanciate dal punto di vista nutrizionale, con l'unica differenza che una presentava molti alimenti ultra-processati. L'altra invece si basava su alimenti poco trasformati. In entrambi i casi si è assistiti a una diminuzione del peso. Ma la seconda ha fatto perdere il doppio dei chili rispetto alla dieta con gli alimenti ultra-processati.