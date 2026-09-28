“Eliminare questi alimenti fa dimagrire il doppio”: la scoperta di uno studio

Il tuo obiettivo è perdere peso? Dovresti evitare un'alimentazione ad alto contenuto di alimenti ultra-processati. Si tratta di quei prodotti che hanno subito diverse lavorazioni industriali. Il motvio? Questi alimenti aumentano il rischio di sviluppare l'obesità e tante altre patologie. E favoriscono un meccanismo di dipendenza. A confermarlo è uno studio pubblicato su Nature Medicine e condotto dai ricercatori dell'University College London e dell'University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH) che hanno calcolato il loro impatto sull'andamento del peso nelle persone in sovrappeso.
La ricerca è stata condotta su 55 persone suddivise in due gruppi. Entrambi hanno seguito due diete bilanciate dal punto di vista nutrizionale, con l'unica differenza che una presentava molti alimenti ultra-processati. L'altra invece si basava su alimenti poco trasformati. In entrambi i casi si è assistiti a una diminuzione del peso. Ma la seconda ha fatto perdere il doppio dei chili rispetto alla dieta con gli alimenti ultra-processati.
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Dopo otto settimane del programma realizzato dallo studio tutti i partecipanti hanno peso. Secondo i ricercatori le due diete sono state elaborate per essere equilibrate nei macronutrienti. Perciò erano più sane della dieta abituale dei vari partecipanti. Ma quella basata sugli alimenti minimamente trasformati ha avuto risultati migliori: una perdita di peso del 2,06%, contro l’1,05% associata alla dieta con alimenti ultra-processati.