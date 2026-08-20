Immigrazione, la Svezia segue la Finlandia: "Trasferimenti verso l'Italia"

"La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del Patto sull'immigrazione e l'asilo": lo ha dichiarato all'Ansa Victoria Holmqvist, portavoce del ministro svedese per la migrazione Johan Forssell.

"È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché la migrazione verso l'Europa sia ben gestita e controllata", ha spiegato la portavoce. "Dal punto di vista svedese - ha aggiunto - non si tratta di una novità, ma da quando è entrato in vigore il patto europeo i trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino funzionano meglio".

Stesso discorso per Finlandia, Germania, Svizzera e Austria. Helsinki è pronta al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. "Riteniamo che l'entrata in vigore del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione". Lo ha affermato all'AGI il portavoce del ministero degli Interni di Helsinki, Satu Sisatto.

"Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell'UE adempiano ai propri obblighi ai sensi del Patto2 ha detto il portavoce. "Da parte nostra, restiamo impegnati a garantire l'efficace attuazione delle procedure di responsabilita'. Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni".