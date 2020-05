Coronavirus, l'esperta: sesso meno pericoloso del bacio, come difendersi dal contagio

06 maggio 2020 a

E ora, col sesso nella Fase 2, che si fa? Come ci si protegge dal coronavirus? A chiarire qualche dubbio ci pensa Franca Fruzzetti, responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia ginecologica dell’Ospedale Universitario Santa Chiara di Pisa e Presidente SIC, interpellata dal Messaggero. E l'esperta spiega: "Sebbene pare sia molto remota la trasmissione del virus attraverso le secrezioni vaginali o il liquido seminale – infatti soltanto in due studi il virus è stato trovato nei testicoli di un uomo e nel fluido vaginale di una donna – bisogna comunque fare attenzione e proteggersi. Il preservativo, associato alla contraccezione ormonale, rappresenta sempre un’ottima arma anche di fronte a possibilità di rischio molto basse". E ancora, aggiunge che la fonte di maggior contagio restano la saliva e le secrezioni delle vie aere superiori: insomma, il bacio è ben più pericoloso del rapporto in sé e per sé. La soluzione, dunque, è fare sesso senza baci (o non farlo proprio per azzerare i rischi).

Ovviamente, aggiunge la Fruzzetti, "il partner più sicuro è qualcuno con cui si vive o si è convissuto prima dell’isolamento. Sarebbe salutare, per il momento, evitare uno stretto contatto - incluso il sesso - con chiunque non si conosca bene". E ancora: "In sintesi, per coloro che hanno un partner fisso e hanno seguito le norme di igiene e distanziamento sociale, il sesso rimane sicuro e il bacio salutare. Di contro, per chi usualmente pratica una sessualità non monogama, più occasionale, il consiglio è di evitarla per salvaguardare la propria salute e quella degli altri", conclude l'esperta.

