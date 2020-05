Coronavirus, le persone che hanno contratto il virus dovrebbero astenersi dal sesso anche dopo essere guarite

15 maggio 2020 a

Le persone che hanno avuto il coronavirus dovrebbero evitare di fare sesso per 30 giorni dopo la guarigione. Lo spiega Veerawat Manosutthi, un medico del dipartimento thailandese del centro di controllo delle malattie, che spiega che anche i baci non sarebbero permessi per un mese. Lo rivela Dagospia.

Coloro che credono di essere liberi dal virus dovrebbero usare il preservativo quando fanno sesso. Anche i baci dovrebbero essere evitati in quanto è anche noto che può diffondersi attraverso la saliva", la spiegazione del medico che si basa su uno studio cinese recente che ha rilevato alcuni uomini hanno tracce del virus nel loro seme ancora positivi, ma anche in coloro che avevano superato l’infezione. "Virus come il coronavirus si diffondono attraverso le goccioline di saliva dal naso e dalla bocca contenenti il virus. Quindi cose come baciare, stringere la mano e condividere cibo e bevande con qualcuno mettono a rischio trasmissione le persone".

