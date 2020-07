Coronavirus, un libro esplora il rapporto fra uomo, ambiente e infezioni: "Così la natura si ribella"

28 luglio 2020 a

a

a

Eliana Liotta, autrice del libro 'La rivolta della natura', scritto insieme al primario di Virologia del San Raffaele di Milano, Massimo Clementi, con la consulenza dell'Istituto europeo per l'economia e l'ambiente è convinta che molte patologie infettive, esplose negli ultimi decenni, come l'Aids e l'Ebola, non sono semplici tragedie dettate dal caso. "Esiste una correlazione fra i virus e l'azione aggressiva dell'uomo sull'ambiente. Non stiamo parlando di un nesso di causa-effetto. Fenomeni come l'inquinamento, la deforestazione e i conseguenti cambiamenti climatici rappresentano piuttosto un terreno fertile per il propagarsi dei virus, come la deforestazione", spiega l'autrice in una intervista al Giorno.

"Ormai è certo, il coronavirus nato in laboratorio a Wuhan". I dubbi stanno a zero? "La prova definitiva nel genoma"

Se l'inquinamento ci rende più vulnerabili ai virus respiratori, come incidono i cambiamenti climatici? "Pioggie torrenziali e siccità creano pozzanghere dove proliferano le zanzare. Ovvero i principali vettori d'infezioni. Per cambiare rotta dobbiamo tornare a rispettarla la natura prima che sia troppo tardi", conclude la Liotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.