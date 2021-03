Vaccino, Ema: "AstraZeneca non è efficace contro la variante sudafricana. Gli altri, sì"

15 marzo 2021 a

Marco Cavaleri è il responsabile della strategia vaccini dell’Ema: sabato 13 marzo lo avevamo visto far chiarezza su AstraZeneca in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, mentre nella giornata di oggi - lunedì 15 marzo - si è presentato in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo per illustrare i risultati degli ultimi studi. Da quelli sui vaccini Rna messaggero - ovvero Pfizer e Moderna - è emerso che l’efficacia è ottima contro le nuove varianti del coronavirus che stanno imperversando in Italia così come in tutta Europa.

Discorso diverso invece per AstraZeneca, un siero definito “più sfortunato” rispetto agli altri: “Secondo un piccolo studio su duemila casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace contro la variante sudafricana”, ha spiegato Cavaleri che però ci ha tenuto a precisare che sarà necessario attendere analisi su campioni più ampi prima di dare certezze. Inoltre sempre il responsabile dell’Ema ha dato due notizie importanti: la prima che è l’eventuale approvazione al vaccino russo Sputnik non avverrà prima di maggio, mentre la seconda è che l’Ema è al lavoro per approvare ulteriori siti di produzione del vaccino AstraZeneca che “aumenterebbero sensibilmente la capacità produttiva di dosi nell’Unione europea”.

Nel frattempo è stato pubblicato un sondaggio di Bva Doxa sulle opinioni degli italiani in merito alla vaccinazione: l’84 per cento della popolazione è disposto a farla, ma solo il 57 per cento con “assoluta certezza”. Inoltre il 65 per cento vorrebbe scegliere quale siero somministrarsi: Pfizer è al primo posto delle preferenze, seguito da Moderna (22%), Spunik (10%) e AstraZeneca (9%).

