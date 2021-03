Silca, l'eccellenza nelle calze a compressione graduata pensate per il benessere e la salute delle gambe

19 marzo 2021 a

Chi di noi non ha mai provato la sensazione di pesantezza e gonfiore alle gambe dopo una lunga giornata in piedi o al termine di una sessione di sport, magari più impegnativa del previsto? Le nostre gambe ci avvertono in svariati modi che sono stanche, affaticate e che necessitano di più attenzioni. Sempre più persone, anche in giovane età, hanno bisogno di un supporto specialistico per prevenire o monitorare una cattiva circolazione e per scongiurare non pochi problemi, da semplici formicolii a complicazioni vascolari. Numerosi studi dimostrano che i collant elastici preventivi a compressione graduata decrescente, permettono al sistema vascolare degli arti inferiori di beneficiare di questo continuo massaggio, migliorando di conseguenza il senso di pesantezza e alleviando tutti quei fastidi dovuti a una scarsa circolazione sanguigna.

Susanna Messaggio, nota al grande pubblico come personaggio televisivo ma che in pochi sanno delle sue due lauree e che da oltre trent’anni si occupa di salute, riporta in diversi suoi articoli il parere del chirurgo vascolare Francesco Setacci, che ci elenca una serie di cattive abitudini nemiche della salute. Il sovrappeso, la vita sedentaria, gli sbalzi di temperatura e una cattiva alimentazione sono solo alcuni dei fattori che possono influenzare negativamente sul benessere delle gambe.

Gli specialisti, inoltre, consigliano di fare sempre molta attenzione alla nostra circolazione e di utilizzare abitualmente calze a compressione graduata. Questa semplice precauzione ci permette di ridurre sensibilmente le possibilità di complicanze legate all’insufficienza venosa alleviando, di conseguenza, gonfiori e favorendo la riduzione di edemi. L’Italia è tra i leader mondiali nella produzione di gambaletti, calze e collant preventivi, e vanta eccellenze come la Silca, che dal 1954 studia la perfetta combinazione tra confort e stile per donare ai propri clienti benessere ed eleganza in ogni occasione.

L’Azienda, con sede a Somma Lombardo nel varesotto, grazie alla sua scelta di puntare tutto sulla qualità e realizzare prodotti 100% Made in Italy, si è guadagnata un posto di eccellenza ben oltre ai confini Europei. Nadi, Confort e Hostess , per esempio, sono senza dubbio le linee di punta che hanno permesso alla Silca di farsi conoscere in tutto il mondo nel settore delle calze a compressione graduata . Oltre alla straordinaria qualità, queste calze (come tutti i prodotti Silca) sono purificate con Biosetify: un trattamento brevettato ad uso esclusivo che contrasta la proliferazione di virus, muffe, batteri e rende i filati morbidissi

La linea “Hostess”, in particolare, è rivolta proprio alle assistenti di volo. Le compagnie aeree, infatti, richiedono o addirittura impongono di indossare questo tipo di indumento per prevenire ogni tipo di problema che la pressione, particolarmente bassa sull’aeromobile, può provocare durante il volo. Per saperne di più, leggere alcuni contributi redatti da Susanna Messaggio o acquistare i prodotti basta andare sul sito ufficiale di Silca o recarsi in sede, nei pressi dell’Aeroporto di Malpensa, dove l’azienda ha il suo outlet sempre fornito di tutta la gamma dei suoi prodotti, declinati in diverse varianti colore e taglie, incluse quelle calibrate e i gambaletti tecnici sportivi della linea MySportSilca.



