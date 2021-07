Tumore, vede una macchia sull'unghia: tragica scoperta, così questa donna si è salvata

01 luglio 2021 a

Si è salvata grazie a un articolo sul web, Alana Severs, un'infermiera 36enne di Portsmouth, nel Regno Unito. La donna si è rivolta a uno specialista dopo aver letto su internet che la macchia sull'unghia - da lei ritenuta nulla di grave - era in realtà un tumore. Dalla biopsia prescritta dal suo medico di famiglia infatti è emersa una brutta notizia: un melanoma della pelle che si presentava con una riga sull'unghia. Immediato l'intervento, i chirurghi del Queen Alexandra Hospital di Portsmouth hanno rimosso l'intera unghia di Alana più 5 mm di tessuto canceroso.

Ora la donna non ha più l'unghia ma è grata perché potrà continuare a vivere. La 36enne ha trascurato la macchia per circa 3 anni e secondo i medici è stata molto fortunata a non aver avuto conseguenze più gravi. "Quello che pensavo fosse un passatempo frivolo, leggere un articolo online alle 23:00, mentre ero a letto, alla fine mi ha salvato la vita", ha commentato ora più sollevata.

L'articolo in questione era stato pubblicato nel 2017 sulla rivista Cosmopolitan: "Quando l'ho letto ho pensato: ‘Assolutamente no. Non può essere così anche per me'. Ero terrorizzata all'idea di avere il cancro e non potevo credere di averlo ignorato per così tanto tempo". E ancora, sulle parole riferitele dai medici: "Hanno detto che era fantastico che non fosse cresciuto nelle mie mani. Era cresciuto verso l'esterno, quindi non era ancora arrivato al mio sangue. Avrei potuto passare altri tre anni senza pensarci e avrebbe potuto diffondersi e diventare mortale", è il suo amaro sfogo.

