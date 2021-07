Vaccino Johnson & Johnson, grave patologia neurologica: "Rischio 5 volte più alto", l'allarme dalle autorità Usa

13 luglio 2021 a

a

a

Nuovo allarme sul vaccino anti Covid della Johnson&Johnson: secondo la Food and Drug Administration potrebbe portare ad una reazione neurologica rara e potenzialmente pericolosa, nota con il nome di sindrome di Guillain-Barre. Si tratta di un disturbo del sistema immunitario che può causare debolezza muscolare e occasionalmente paralisi. I funzionari sanitari hanno descritto l'effetto collaterale come un "piccolo rischio possibile" per coloro che hanno ricevuto l'iniezione. Il rischio, secondo quanto segnalato, è da tre a cinque volte più alto tra i vaccinati con il vaccino Johnson&Johnson.

J&J, Speranza convoca l'Aifa. E viene rinviata la distribuzione in Europa: vaccino, perché è una catastrofe

L'annuncio viene fatto dopo che la Fdae e i Centers for Disease Control and Prevention hanno esaminato i rapporti di circa 100 persone che hanno sviluppato la sindrome dopo aver ricevuto il vaccino monodose. Quasi tutti hanno richiesto il ricovero in ospedale e una persona è morta.

Johnson & Johnson, via libera dell'Ema anche se "sono possibili i collegamenti con rare trombosi", il verdetto sul vaccino

La sindrome di Guillain-Barre si verifica quando il sistema immunitario del corpo attacca per errore alcune delle sue cellule nervose, causando debolezza muscolare e talvolta paralisi che in genere è temporanea. Secondo il Cdc, circa 3.000-6.000 persone sviluppano la sindrome ogni anno. Il numero di casi segnalati in relazione al vaccino di J&J rappresenta una piccola frazione dei quasi 13 milioni di americani che hanno ricevuto l'iniezione a una dose. La maggior parte dei casi è stata segnalata negli uomini - molti dai 50 anni in su - e di solito circa due settimane dopo la vaccinazione.

Video su questo argomento "Il vaccino non basta". L'Oms frena gli entusiasmi: "Così non si ferma la pandemia"

Video su questo argomento "Il vaccino non basta". L'Oms frena gli entusiasmi: "Così non si ferma la pandemia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.