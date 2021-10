Figliuolo, il braccio destro sulle mascherine: "Fino a quando le dovremo tenere"

14 ottobre 2021 a

Mascherine, niente più obbligo fin dalla prossima primavera? Per ora non una certezza, ma una previsione realistica. Lo rivela Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando a Sky Tg24: "Lo stop alle mascherine potrebbe arrivare in primavera o estate, un po' come il green pass, vanno di pari passo. Finché ci sono otto milioni di non vaccinati le mascherine le dovremo tenere".

L'utilità del dispositivo individuale di protezione va oltre l'emergenza coronavirus. "Poi forse da questa esperienza - ha aggiunto infatti Rasi - abbiamo imparato qualcosa: lo scorso anno non abbiamo avuto l'influenza, forse tenerle in tasca e usarle in luoghi affollati potrebbe diventare una buona abitudine. Rispetto al Covid ci sarà sicuramente il giorno in cui diremo stop alle mascherine, ma io in un autobus o in metropolitana la metterei da questo punto in poi della mia vita", ha spiegato.

Si parla poi dei vaccini, e all’appello mancano ancora diversi milioni di italiani, ed in particolare, in vista del green pass obbligatorio a partire da domani: “4mln di lavoratori attivi quella più importanti nella diffusione del virus e forse qualche persona sopra i 60 anni che sono più a rischio di intasare gli ospedali. Ci sono quindi tante variabili che non ci consentono di andare oltre un certo ottimismo ma sempre monitorando la situazione”.

