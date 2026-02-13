Marcello Sorgi critica Gratteri? Poi la telefonata in diretta: attimi di gelo

Imprevisti in diretta a L'aria che tira, su La7. Marcello Sorgi, notista politico di punta de La Stampa, commenta le discusse dichiarazioni di Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia ("Per il Sì votano massoni e indagati") e, cosa abbastanza rara nel campo progressista, critica la toga.
"Gratteri è molto impegnato nella campagna del No e lo fa senza far parte del Comitato per il No. Parla da magistrato importante, della Procura di Napoli. Posso dire una cosa? Da magistrato non è capace di parlare così, a braccio. Dimostra la professionalità tipica del magistrato che quando deve fare la sua requisitoria in aula ha delle carte a cui si attiene. Quando come è evidente, gli scappa come gli è scappata...".
"Quella era una intervista, anche posata...", lo corregge il padrone di casa, David Parenzo. "Sì sì ma poi ha dovuto precisare, 'io, la Calabria...'. Voglio dire, a ognuno il suo mestiere. In qualche caso anche a Nordio è scivolato il piede dal freno". "Però Nordio oggi è un politico, ha un ruolo diverso", sottolinea ancora il conduttore. "Ma anche Gratteri oggi è un politico, impegnandosi nella campagna con questa frequenza e questa passione è diventato un politico e nel frattempo continua a esercitare le funzioni di procuratore di Napoli", aggiunge Sorgi.
Sorgi critica Gratteri, guarda qui il video di L'aria che tira su La7
Dopo pochi secondi, mentre la parola è passata a Piergiorgio Odifreddi in collegamento, all'editorialista de La Stampa arriva una telefonata. L'audio dello smartphone è acceso, per giunta alto. Al primo "driiiin" Parenzo se ne accorge subito e blocca la diretta. "Fermi tutti, telefonata per Sorgi. E' Gratteri, probabilmente...". Mentre Sorgi sussurra un imbarazzato "ti chiamo dopo", accanto a lui la deputata del Pd Laura Boldrini scoppia a ridere: "Ma... e risponde!".
"Era importante?", lo incalza Parenzo. "No, succede eh, non era importante". "Per fortuna Sorgi non ha fatto come Zichichi - interviene a gamba tesa Odifreddi - che quando riceveva una telefonata diceva che era il Papa...". "Vabbè adesso, Zichichi non c'è più. Perché dobbiamo... - lo interrompe David - Odifreddi, perché ogni volta mi dice quella cosina in più". "Io non faccio mai scivolate, come lei sa", "No, mai, mai". E finisce tutto in grasse risate.
A Sorgi squilla il telefono in diretta: guarda qui il video di L'aria che tira su La7