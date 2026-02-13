Marcello Sorgi critica Gratteri? Poi la telefonata in diretta: attimi di gelo

"Gratteri è molto impegnato nella campagna del No e lo fa senza far parte del Comitato per il No. Parla da magistrato importante, della Procura di Napoli . Posso dire una cosa? Da magistrato non è capace di parlare così, a braccio. Dimostra la professionalità tipica del magistrato che quando deve fare la sua requisitoria in aula ha delle carte a cui si attiene. Quando come è evidente, gli scappa come gli è scappata...".

"Quella era una intervista, anche posata...", lo corregge il padrone di casa, David Parenzo. "Sì sì ma poi ha dovuto precisare, 'io, la Calabria...'. Voglio dire, a ognuno il suo mestiere. In qualche caso anche a Nordio è scivolato il piede dal freno". "Però Nordio oggi è un politico, ha un ruolo diverso", sottolinea ancora il conduttore. "Ma anche Gratteri oggi è un politico, impegnandosi nella campagna con questa frequenza e questa passione è diventato un politico e nel frattempo continua a esercitare le funzioni di procuratore di Napoli", aggiunge Sorgi.

Sorgi critica Gratteri, guarda qui il video di L'aria che tira su La7

Dopo pochi secondi, mentre la parola è passata a Piergiorgio Odifreddi in collegamento, all'editorialista de La Stampa arriva una telefonata. L'audio dello smartphone è acceso, per giunta alto. Al primo "driiiin" Parenzo se ne accorge subito e blocca la diretta. "Fermi tutti, telefonata per Sorgi. E' Gratteri, probabilmente...". Mentre Sorgi sussurra un imbarazzato "ti chiamo dopo", accanto a lui la deputata del Pd Laura Boldrini scoppia a ridere: "Ma... e risponde!".