Giorgia Meloni, il manifesto di Extinction Rebellion indigna tutti: la premier col manganello

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno tappezzato il centro della città di Torino con manifesti provocatori che ritraggono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in divisa da poliziotta, manganello in mano, sullo sfondo della frana di Niscemi (definita “simbolo di devastazione”) o delle piste olimpiche di Milano-Cortina.

Accanto alla premier compare anche il ministro Matteo Salvini rappresentato nello stesso modo. In verde fluo campeggia la scritta “Ecovandali!”, mentre il sottotitolo della campagna recita: “Provocazione, cattivo gusto e incitamento all’odio”.Il movimento ambientalista accusa l’esecutivo di condurre politiche “ecocide” (distruttive per l’ambiente) e repressive, ribaltando l’accusa: non i manifestanti, ma il governo sarebbe “nemico dello Stato” e vandalico verso il pianeta. Nel mirino finiscono i miliardi spesi per il Ponte sullo Stretto e le Olimpiadi invernali, contrapposti alla gestione ritenuta insufficiente delle emergenze climatiche, come la frana di Niscemi causata dal ciclone Harry (gennaio 2026) e la visita lampo della premier in Sicilia, giudicata dagli attivisti una mancanza di attenzione verso le vittime.

La campagna arriva in un clima di tensione, dopo gli scontri del 31 gennaio a Torino (legati alla mobilitazione di Askatasuna e altri spazi sociali) e il nuovo decreto sicurezza del governo.Reazione immediata da Fratelli d’Italia. Il vicecapogruppo in Regione Piemonte Roberto Ravello ha definito l’iniziativa “disgustosa e riprovevole”, soprattutto per la strumentalizzazione della tragedia di Niscemi: “Ridurre un dramma – che non ha nel cambiamento climatico la causa principale – a propaganda è un’offesa per le comunità colpite e un insulto all’intelligenza civica”. Secondo Ravello si tratta dell’ennesima occasione per imbrattare la città e attaccare Meloni.