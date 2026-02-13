Ylenia Carrisi, dramma-Romina Power: la telefonata dopo la scomparsa della figlia

Romina Power torna a parlare del momento più delicato della sua vita: la scomparsa di Ylenia Carrisi. Ospite di Radio 2 Stai Serena, il programma di Rai Radio2 condotto da Serena Bortone e Max Cervelli, la cantante ammette che "sparendo lei è venuto a mancare un punto cardine nella nostra famiglia. Era veramente un sole, un’intelligenza superiore, molto intellettuale, aveva una curiosità infinita del mondo e scriveva in una maniera incredibile".

Le mancava "un esame per laurearsi" e "le avevano già offerto un lavoro". E ancora: "Nel momento più buio mi ha salvato il rosario, mi ha dato calma, una pace interiore. Del mondo dello spettacolo mi ha telefonato solamente Sophia Loren". Una chiamata "da mamma a mamma, molto profonda".