venerdì 13 febbraio 2026
Ylenia Carrisi, dramma-Romina Power: la telefonata dopo la scomparsa della figlia

Romina Power torna a parlare del momento più delicato della sua vita: la scomparsa di Ylenia Carrisi. Ospite di Radio 2 Stai Serena, il programma di Rai Radio2 condotto da Serena Bortone e Max Cervelli, la cantante ammette che "sparendo lei è venuto a mancare un punto cardine nella nostra famiglia. Era veramente un sole, un’intelligenza superiore, molto intellettuale, aveva una curiosità infinita del mondo e scriveva in una maniera incredibile".

Le mancava "un esame per laurearsi" e "le avevano già offerto un lavoro". E ancora: "Nel momento più buio mi ha salvato il rosario, mi ha dato calma, una pace interiore. Del mondo dello spettacolo mi ha telefonato solamente Sophia Loren". Una chiamata "da mamma a mamma, molto profonda".

Ylenia è scomparsa a 23 anni a New Orleans. La ragazza sembra essere stata vista per l'ultima volta in hotel il 6 gennaio 1994: la titolare dell'albergo in cui alloggiava, Cindee Dale, dichiarò che la ragazza era uscita verso mezzogiorno e non era più tornata. A stare vicina all'ex moglie di Al Bano, anche la suocera: "Più che suocera - tiene a precisare -, una seconda mamma. Lei mi ha insegnato la semplicità della vita. Ridevamo insieme, scherzavamo". Parlando di amore, Romina non nega di aver voglia di innamorarsi. Anche se "al momento non lo sono. L’amore, la tranquillità, il contatto con la natura mi fanno stare serena. Vivo scalza quasi tutto l’anno". 

tag
romina power
ylenia carrisi
sophia loren

