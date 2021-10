Pene eretto, "ecco quanto misura davvero": uomini smascherati, una (impensabile) verità

29 ottobre 2021 a

Tracey Cox è considerata una specialista del sesso. Eppure nel suo ultimo articolo pubblicato sul Daily Mail ha fatto crollare diversi miti che riguardano la sfera più privata delle persone. “Molte delle cose che pensavamo di sapere sul sesso - ha scritto - non hanno prove a sostegno. Diamo per scontato che siano vere semplicemente perché l’abbiamo visto o sentito dire così tante volte”.

A partire dalla lunghezza media di un pene eretto. Per la Cox si tratta di uno dei principali luoghi comuni da abolire assolutamente perché non ha alcun fondo di verità: la statistica che viene spesso citata è che il pene eretto è lungo 12,7 centimetri in media. Questa altro non è che un’ipotesi sviluppata sull’automisurazione, e quindi probabilmente su una sovrastima da parte di molti uomini che hanno partecipato. Non esiste infatti un vero studio sulla dimensione media del pene di un uomo, dato che in pochi sono disposti a farselo misurare.

Per quanto riguarda invece le donne, uno dei luoghi comuni più diffusi che è impieghino più tempo per eccitarsi rispetto agli uomini. Tracey Cox ha smontato anche questa diceria: “La maggior parte delle persone crede che la funzione principale dei ‘preliminari’ sia quella di far eccitare le donne e che gli uomini non ne abbiano affatto bisogno. Se è vero che il rapporto sessuale è più comodo per le donne quando la vagina si espande per fare spazio al pene, è altrettanto vero che uomini e donne raggiungono il picco di eccitazione nello stesso tempo”.

