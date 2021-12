Vaccino, ecco quanti sono i contagiati in Italia dopo la 3° dose: le cifre che la dicono lunghissima sul siero

28 dicembre 2021 a

In Italia i vaccinati con due dosi sono 46.217.414 (compresi 1,5 milioni che hanno fatto il monodose Johnson&Johnson e 1,6 milioni che hanno avuto una sola dose per pregressa infezione), il 77,99% dell'intera popolazione inclusi i bambini di meno di 5 anni non vaccinabili. Due milioni di persone (1.893.000 per l'esattezza) che hanno fatto una sola dose e aspettano la seconda. "E 17.148.245 hanno avuto la terza dose: il 28,94% del totale, quasi uno su tre. Ma il dato supera il 68% tra gli over 80 e il 51% tra i 70/79enni. Secondo l'ultimo report della struttura commissariale, aggiornato alle 8:30 del 24 dicembre, gli italiani di almeno 12 anni che non hanno fatto nemmeno una dose sono invece 5,673 milioni, ma senza considerare i guariti", rivela il Fatto.

Nell'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 21 dicembre, sono indicate diagnosi, ricoveri e decessi per le diverse categorie di vaccinati e non. I non vaccinati rischiano più di tutti: tra il 19 novembre e il 19 dicembre oltre 140 mila infezioni su 7 milioni di non vaccinati (al 4 dicembre). Nei reparti ordinari, tra il 5 novembre e il 5 dicembre, sono stati ricoverati 5.944 non vaccinati (118 su 100 mila), 2.065 con due dosi recenti (11,2 su 100 mila), 4.047 con due dosi da più di 150 giorni (20,5 su 100 mila) e 272 con tre dosi (9,4 su 100 mila). Nelle terapie intensive, sempre nello stesso periodo, sono stati ammessi 887 non vaccinati (16,5 su 100 mila), 186 con due dosi recenti (0,8 su 100 mila), 254 con due da oltre 150 giorni (1,4 su 100 mila) e 26 con tre (1,4 su 100 mila).

I morti, calcolati tra il 28 ottobre e il 28 novembre, sono stati 839 tra i non vaccinati (23,4 su 100 mila), 22 tra chi ha fatto due dosi da meno di 150 giorni (2,1 su 100 mila), 838 con due dosi da oltre 150 giorni (3,1 su 100 mila) e 45 con tre dosi (1,6 su 100 mila). I non vaccinati, secondo il rischio relativo calcolato dall'Iss, hanno 2,4 possibilità in più di prendere il Covid rispetto ai vaccinati da oltre 150 giorni, 3,6 in più rispetto a chi ha fatto due dosi da meno di 150 giorni e 6,6 rispetto a chi ha fatto il booster o la dose aggiuntiva. Insomma essere vaccinati aiuta di più che non esserlo

