Come arrivare belli e in forma a Natale: i consigli del dottor Angelo Sapuppo

Ci avviciniamo al periodo che precede le Feste di Natale; tutti vogliono arrivare in forma perfetta per pranzi e cene in famiglia e con gli amici, anche ricorrendo a “ritocchini” o interventi più importanti. “Sicuramente in fase di avvicinamento alle Festività Natalizie si cerca di ricorrere a piccoli e leggeri ritocchi per dare freschezza soprattutto al volto”, dice il Dottor Angelo Sapuppo, eccellenza nel campo della chirurgia plastica e ricostruttiva, con sei sedi in Italia, Bolzano, Verona, Cagliari, Catania, Milano e Padova-“pertanto Botox e Filler sono i protagonisti per distendere le rughe della fronte, le zampe di gallina e i solchi naso genieni”.

Su cosa puntano donne e uomini per celebrare la fine dell'anno?

“Per chi vuole essere presentabile senza una importante convalescenza, i trattamenti di medicina estetica sono i più richiesti, in primis botox per distendere le rughe e alzare le sopracciglia per le donne e l’aumento delle labbra mediante acido ialuronico che crea maggiore definizione e rimpolpamento. Gli uomini richiedono botox e definizione mandibolare, sempre senza bisturi, mediante piccole infiltrazioni di Filler che ne aumentano il volume e definiscono il volto soprattutto nella regione mentoniera e mandibolare”.

La nuova tecnologia nei settori della chirurgia plastica e medicina estetica cosa propone come novità?

“Sono sempre più interessanti nel campo della medicina estetica oltre al classico botox e acido ialuronico, i nuovi Filler a base di acido ialuronico e vitamine, in pratica un cocktail biorivitalizzante che conferisce elasticità e ringiovaniscono il viso e il collo. Sono trattamenti soft che vengono eseguiti in pochi minuti e che non lasciano segni e i risultati sono immediati. Parlando di chirurgia, poi, molti progressi sono stati fatti soprattutto con i nuovi macchinari per creare definizione del corpo mediante la liposcultura. Questa viene principalmente praticata a livello dell’addome e fianchi, per le cosce e gambe e anche per la regione sottomentoniera. Ovviamente parliamo di chirurgia, pertanto sono interventi veri e propri con una convalescenza di circa due settimane”.

Si preferisce di più il ritocchino o un intervento importante per restare a casa o in clinica durante le vacanze?

“Generalmente in questo periodo si preferisce il ritocco soft proprio per essere presentabili e per apparire più giovani. Mentre c’è invece chi ne approfitta e sfrutta proprio le vacanze per poter stare tranquillo e recuperare dopo un intervento chirurgico”.

Ritocchi e interventi possono essere anche considerati regali tendenza?

“Per la mia esperienza, la medicina estetica può essere considerata anche come regalo tendenza e ci sono parecchie persone che sfruttano questa situazione per donare un ritocchino alle labbra o una seduta di botox. Ovviamente parliamo di trattamenti soft che hanno prezzi abbastanza accessibili e che non comportano cambiamenti definitivi. Per la chirurgia, invece, il discorso è diverso; è qualcosa di molto più impattante e pertanto va più valutata, perché ovviamente oltre ai costi nettamente differenti, è un cambiamento definitivo, pertanto non penso possa rientrare nel contesto “regali tendenza“.