Cancro all'intestino al quarto stadio, a 27 anni: "Com'è cominciata, ecco i 4 sintomi"

Un cancro all'intestino al quarto stadio, il più avanzato. A soli 27 anni. Una sentenza che non sembrava lasciare molte speranze quella toccata a Ellie Wilcock, giovane di Peterborough (Regno Unito), che ha scelto di confessare il suo calvario sui social.

Più che un video-testamento, soprattutto un modo per sensibilizzare gli utenti e i follower sull'importanza della prevenzione. Il messaggio è tanto straziante quanto fondamentale: non sottovalutate mai i sintomi e i campanelli d'allarme lanciati dal vostro corpo, anche quelli in apparenza più banali e quasi insignificanti.

:Il suo calvario è iniziato nel 2022, quando Ellie ha iniziato ad avvertire qualche dolore nella zona addominale che i medici hanno liquidato come una "comune" infezione del tratto urinario. Tuttavia, gli esami del caso risultano negativi mentre quelli del sangue evidenziano dei valori compatibili con una infiammazione.

La prima diagnosi è dunque cisti ovarica. I dolori della ragazza, allora 25enne, erano però talmente lancinanti da convincere i dottori a sottoporla a biopsia, che ha infine rivelato il cancro. Su TikTok, Ellie ha deciso di raccontare nei dettagli la sua disavventura in un video che ha raccolto 400mila visualizzazioni: "Il primo sintomo è stato un cambiamento nelle abitudini intestinali, che ha causato sia diarrea che stitichezza". Quindi dolori e gonfiori addominali. Ad accompagnarla, una stanchezza cronica: "Tornavo a casa dal lavoro e volevo solo andare a letto. Ero sempre stanca e affaticata". Infine, il sangue nelle feci, "da un rosso acceso a un rosso più scuro". La ragazza, incredibilmente, ha sconfitto la malattia e ora ripete a tutti: "Prima ti controlli, prima te ne liberi".