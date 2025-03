Cancro, "il vaccino funziona: ecco quando arriverà". A un passo dalla rivoluzione medica

16 marzo 2025 a

a

a

"Quando parliamo di vaccini contro il cancro, parliamo di vaccini terapeutici, non preventivi. Non impediscono l’insorgenza del tumore, ma aiutano a combatterlo una volta che si è sviluppato. L’unica eccezione è il vaccino contro l’Hpv, che previene l’infezione virale riducendo il rischio di tumori correlati. I vaccini terapeutici sono stati provati per anni, senza successo. Oggi, però, grazie alle tecnologie sviluppate durante la pandemia di Covid-19, il vaccino a mRna rappresenta una svolta. I dati della fase II hanno dimostrato un’importante efficacia: l’associazione del vaccino personalizzato con l’immunoterapia classica ha ridotto il rischio di recidiva e di metastasi. Questo ci ha dato grande entusiasmo e ha portato all’avvio della fase III. L’arruolamento dei pazienti si è concluso a luglio 2024 e i primi dati definitivi sono attesi per l’inizio del 2027".

Il professor Paolo Antonio Ascierto - oncologo di fama internazionale e direttore dell’Unità di oncologia melanoma, Immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto nazionale tumori (Irccs) Fondazione Pascale di Napoli -, in un'intervista rilasciata a Il Secolo d'Italia, ha parlato del futuro dei vaccini nella lotta ai tumori. Secondo l'esperto "il vantaggio è l’elevata personalizzazione e la capacità di attivare il sistema immunitario in modo selettivo contro il tumore, con una potenziale riduzione degli effetti collaterali. Inoltre, l’uso combinato con l’immunoterapia sembra amplificare l’efficacia della risposta immunitaria".

"Mi vergogno". Sandro Giacobbe si toglie la parrucca davanti a Mara Venier, il dramma del tumore | Guarda

Non solo contro il melanoma. Il vaccino può contribuire a sconfiggere altri tipi di tumori: "Il melanoma è stato il primo obiettivo di studio, ma il concetto è applicabile in modo più ampio. Già sono in corso studi su tumori come quello del pancreas, del polmone e del rene, sempre nell’ambito del trattamento adiuvante, ovvero dopo la chirurgia, per prevenire le recidive.Il melanoma è stato il primo obiettivo di studio, ma il concetto è applicabile in modo più ampio. Già sono in corso studi su tumori come quello del pancreas, del polmone e del rene, sempre nell’ambito del trattamento adiuvante, ovvero dopo la chirurgia, per prevenire le recidive".