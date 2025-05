Elio Germano, altro fango su Giuli: "Ministri che giurano, ma..."

Prosegue il botta e risposta tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e l'attore Elio Germano. Dopo la replica del primo agli attacchi del secondo, ecco che Germano rincara la dose. "Ci sono ministri, o rappresentanti dello Stato, che lasciano una sensazione inquietante: giurano sulla Costituzione, ma forse non ci credono. Non in quei principi, non credono nell’uguaglianza: si considerano più degni, più forti, con più diritto di parola rispetto ad altri", esordisce l'attore all'interno di un cinema alla periferia di Roma durante l'incontro sul film "Iddu".

E ancora: "C’è una necessità di raccontare e squarciare un po’ di propaganda su quello che è successo in questo Paese: è quello che non ci fanno studiare nei libri di storia, le mafie, le connivenze, i Servizi, le stragi del terrorismo nero". Ecco allora che incalzato da Repubblica, non si risparmia sul referendum dell'8 e 9 giugno. O meglio, su quello che la sinistra definisce un "boicottaggio" da parte del governo ai quesiti referendari proposti dalla Cgil.