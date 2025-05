Milan, Paolo Bertolucci demolisce la dirigenza: "Senza fretta!"

Non solo tennis. Paolo Bertolucci, con un post al veleno su X, ha attaccato la dirigenza del Milan colpevole di perdere troppo tempo nella scelta e nell'ufficializzazione del direttore sportivo e poi del prossimo allenatore. Nel frattempo, però, ha mostrato in anteprima le divise della prossima stagione. "Il Milan ha ufficializzato in anticipo la maglia della nuova stagione. DS e allenatore possono anche mettersi in fila e attendere il proprio turno. Evidentemente non c’è fretta".

Come sempre, sotto il post di Bertolucci sono comparsi commenti di utenti affezionati alla leggenda del tennis. "Siamo dei clienti. Con questa proprietà e con questa dirigenza inutile sperare. Dovremmo imparare a rapportarci al Milan come fanno i clienti. Prodotto che mi piace acquisto, prodotto scadente risparmio per quando sarà", l'opinione di Valerio. "Quindi si acquista il prodotto dopo aver visto la merce, non prima al buio sulla fiducia", la replica di Bertolucci.

A dire il vero, i rossoneri sono vicinissimi a ufficializzare Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Diavolo. L'ex Lazio poi, una volta ufficializzato il suo ruolo, si occuperà della scelta del prossimo allenatore. Al momento sembra che la lista si sia ridotta a tre grandi nomi. Massimiliano Allegri - senza contratto ma con un passato in rossonero -, Thiago Motta - libero dopo l'addio anzitempo con la Juventus - e Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia proprio ai danni dei rossoneri.