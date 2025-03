Dieta, lo studio durato 30 anni: cosa mangiare per vivere (davvero) più a lungo

24 marzo 2025 a

Seguire un regime alimentare ricco di specifici nutrienti, tra cui frutta, verdura, cereali integrali, grassi insaturi, noci, legumi e latticini magri, è associato a una migliore salute fisica e mentale in eta' avanzata. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'Università di Montreal, della Harvard T.H. Chan School of Public Health e dell’università di Copenhagen. Il team, guidato da Anne Julie Tessier, Frank B. Hu e Marta Guasch-Ferré, ha valutato i dati relativi a oltre 100mila persone negli Stati Uniti, scoprendo che solo il 9,3 per cento del campione stava sperimentando un invecchiamento sano.

In effetti, riportano gli studiosi, la maggior parte della coorte è stata associata a un apporto insalubre di grassi, sale, bevande zuccherate, carni rosse o alimenti ultra-processati, tutti notoriamente legati a esiti di salute peggiori. Le abitudini alimentari, precisano gli esperti, costituiscono il principale fattore di rischio comportamentale per morte e malattie croniche a livello globale, e negli anziani statunitensi sono il secondo parametro di rischio dopo il consumo di tabacco. Comprendere la relazione tra dieta e invecchiamento sano, aggiungono gli autori, è fondamentale anche e in prospettiva dell'aumento dell’età media nella popolazione generale globale.

Nell'ambito dell'indagine, i ricercatori hanno identificato specifici modelli dietetici che influenzano la probabilità di raggiungere un invecchiamento sano, inteso come il raggiungimento dell'età di 70 anni senza gravi malattie croniche né compromissione della funzione cognitiva, fisica o mentale. I 105.015 individui che hanno partecipato allo studio sono stati seguiti per circa 30 anni, e solo il 9,3 per cento del campione si è classificato per un modello di invecchiamento sano. I risultati hanno mostrato che coloro che aderivano a otto modelli dietetici specifici, basati sulla presenza di macronutrienti, erano associati a maggiori probabilità di arrivare a 70 anni in salute.

Nello specifico, i modelli alimentari più sani includevano maggiori apporti di frutta, verdura, cereali integrali, grassi insaturi, noci, legumi e latticini magri. Al contrario, alimentazioni ricche di bevande zuccherate, grassi saturi, carni rosse e cibi processati erano associate a rischi maggiori per la salute. I risultati, concludono gli autori, potrebbero aiutare le persone a prendere decisioni comportamentali positive per promuovere un invecchiamento sano, migliorando funzioni cognitive e benessere fisico e mentale.