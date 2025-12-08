Cancro, gli 8 sintomi (impensabili) da non sottovalutare mai

Riconoscere precocemente i sintomi del cancro può salvare la vita, poiché le chance di cura aumentano quanto più la malattia è diagnosticata in fasi iniziali. La maggior parte di questi segnali deriva da condizioni benigne, ma ignorarli può essere fatale. Come riporta Fanpage, secondo esperti come il dottor Robert Peter Gale dell'Imperial College di Londra e Cancer Research UK, i tumori provocano sintomi variabili: generici (come affaticamento e febbre ricorrente) o specifici, a seconda della sede (ad esempio, tosse per tumori polmonari o cambiamenti vocali per quelli alle corde vocali). In caso di dubbi, consultare subito un medico è essenziale, anche se molti lo rimandano.Ecco gli otto campanelli d'allarme principali, da non sottovalutare:

1) Sangue nelle urine: Indolore, appare rosa, rosso o marrone; possibile segno di cancro alla vescica, tra i dieci più comuni.

2) Cambiamenti nelle abitudini intestinali: Evacuazioni più frequenti/rare, urgenza persistente o feci alterate (diarrea/stitichezza) per oltre tre settimane; sospetto di tumore al colon.

3) Mal di stomaco o difficoltà di digestione: Comuni per intossicazioni, ma se durano 4-6 settimane, richiedono controllo medico.

4) Sangue nelle feci: Rosso vivo o scuro, spesso con diarrea; le emorroidi sono la causa principale, ma può indicare cancro intestinale, quarta neoplasia più frequente.

5) Perdita di peso inspiegabile: Non dovuta a dieta o sport; secondo fattore di rischio per tumori a intestino, polmone, pancreas e rene.

6) Tosse persistente: Oltre tre settimane, non legata a infezioni; possibile segnale di cancro al polmone.

7) Noduli insoliti: Gonfiori in seno, testicoli o altrove; se crescono, sono duri, rossi, caldi o fissi dopo due settimane, allarmarsi.

8) Dolore alla schiena: Persistente o peggiorante nella zona lombare, pelvica o addominale inferiore; può derivare da tumori ossei o metastatici.

Questi sintomi, spesso lievi all'inizio, meritano attenzione immediata per escludere neoplasie. La prevenzione attraverso screening e visite regolari è cruciale: una diagnosi precoce trasforma prognosi gravi in curabili.