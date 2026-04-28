Apnea notturna, ecco cosa rischia il cuore: occhio a questi segnali

Russare forte, interruzioni improvvise del respiro nel sonno, risvegli non ristoratori e una stanchezza che accompagna l’intera giornata. L’apnea ostruttiva del sonno è una condizione spesso sottovalutata, ma che può avere conseguenze importanti sulla salute, in particolare sul cuore. Si tratta di un disturbo in cui, durante il sonno, le vie aeree superiori si ostruiscono ripetutamente, causando pause della respirazione che possono durare alcuni secondi e ripetersi decine o centinaia di volte in una notte. Il risultato è un sonno frammentato e poco rigenerante, ma anche una serie di effetti sistemici che nel tempo possono diventare pericolosi.

Un recente studio, che sarà presentato al Congresso europeo sull’obesità Eco 2026 in programma a Istanbul, ha evidenziato un dato significativo: le persone con apnea ostruttiva del sonno presentano un rischio del 71% più alto di eventi cardiovascolari o di morte per qualsiasi causa rispetto a chi non ne soffre. La ricerca, frutto della collaborazione tra centri britannici e una grande azienda farmaceutica, conferma quanto già sospettato da tempo: il legame tra Osa e salute cardiovascolare è stretto e tutt’altro che trascurabile. Uno dei fattori più rilevanti associati a questo disturbo è il peso corporeo. La prevalenza di obesità e sovrappeso tra le persone affette da apnea ostruttiva del sonno è compresa tra il 40% e il 70%. Non solo: chi è obeso ha una probabilità maggiore di sviluppare forme più gravi della malattia, con un numero più elevato di episodi di apnea durante la notte. Ma perché l’apnea del sonno è così pericolosa per il cuore? Le continue interruzioni della respirazione causano una riduzione dell’ossigeno nel sangue e attivano risposte di stress nell’organismo. Questo porta a un aumento della pressione arteriosa, a un maggiore carico sul cuore e a un’infiammazione cronica che, nel tempo, può favorire lo sviluppo di ipertensione, aritmie, infarto e ictus. Il problema principale è che spesso la malattia non viene riconosciuta. Il sintomo più evidente è il russamento intenso e irregolare, ma a far scattare il sospetto sono anche la sonnolenza diurna, la difficoltà di concentrazione, il mal di testa al risveglio e la sensazione di non aver riposato affatto.

Il quadro descritto dagli specialisti è quindi chiaro: l’apnea ostruttiva del sonno non è solo un disturbo del sonno, ma una condizione sistemica che può incidere profondamente sulla salute generale. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato, che può includere cambiamenti nello stile di vita, dispositivi per mantenere le vie aeree aperte o terapie specifiche, sono fondamentali per ridurre i rischi a lungo termine. Un disturbo notturno, quindi, che non riguarda solo il riposo, ma che può influenzare in modo significativo anche la qualità e l’aspettativa di vita.