Ondata di gelo, cuore a rischio: perché cresce il rischio-infarto

Il freddo può rivelarsi un pessimo alleato per la salute cardiaca e l’arrivo dell'attuale ondata di gelo riaccende l’attenzione sui rischi per il cuore. Con il meteo in peggioramento, spiega Adnkronos Salute, il calo della temperatura nel pieno dell’inverno "determina un sovraccarico per il cuore e l'intero apparato cardiovascolare". Questo è quanto spiega all’agenzia il professor Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo cuore di Anmco e direttore della Cardiologia del San Camillo Forlanini di Roma. "Quando la temperatura scende, soprattutto dallo zero termico in giù, provoca una vasocostrizione, cioè un aumento delle restrizioni vascolari" e quindi il cuore lavora di più. "Tutto questo può far aumentare la pressione arteriosa. Inoltre, il freddo può provocare un vasospasmo", il restringimento delle coronarie, "determinando eventi ischemici e cardiovascolari. Bisogna fare attenzione, coprirsi bene evitando sbalzi termici", aggiunge il medico.

"In situazioni particolari, anche se rare", il freddo "può contribuire allo sviluppo di un infarto", soprattutto in persone che hanno già problemi cardiaci di base. "Il rischio aumenta – precisa il cardiologo – quando si passa rapidamente da un ambiente caldo a uno freddo, uno sbalzo termico che può essere pericoloso nei soggetti più sensibili". Il consiglio dell’esperto è quindi quello di "coprirsi adeguatamente", evitare "bruschi cambi di temperatura" e "limitare l'esposizione al freddo", soprattutto nelle ore più rigide della giornata. Attenzione anche all’alcol. "È importante bere, ma non gli alcolici – avverte Gabrielli – perché determinano una perdita di calore dall'organismo, alterano la termoregolazione. Dopo una sensazione iniziale di calore, in realtà una illusione, la temperatura corporea si abbassa più rapidamente e la persona finisce per sentire più freddo".

