Meteo, weekend-inferno: maltempo e crollo delle temperature

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di marcato maltempo a causa dell’arrivo di un vortice ciclonico destinato a interessare gran parte dell’Italia. Stando a quanto spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , già dalla seconda parte della settimana si assisterà a un progressivo peggioramento per effetto di una vasta area depressionaria in discesa dal Nord Europa. Le correnti fredde in ingresso sui nostri mari favoriranno la formazione di un ciclone che inizierà a far sentire i suoi effetti tra la notte di venerdì 15 e sabato 16 maggio. Il vortice richiamerà venti umidi dai quadranti meridionali, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali anche intensi.

La giornata più critica sarà quella di sabato 16 maggio, quando sono attesi fenomeni localmente violenti con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le aree maggiormente coinvolte saranno la Lombardia orientale, il Triveneto, i versanti tirrenici del Centro, la Sicilia e la Calabria tirrenica. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un deciso calo delle temperature, con il ritorno della neve sulle Alpi centro-orientali a partire dai 1000 metri di quota.