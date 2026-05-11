Meteo, allarme rosso di Mario Giuliacci: "Rovesci, grandine, raffiche di vento"

La nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni meteo molto dinamiche, con il passaggio di diversi fronti temporaleschi destinati a riportare il maltempo su parte dell’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , la prima perturbazione arriverà nella giornata di lunedì 11 maggio, interessando soprattutto le regioni settentrionali e la Toscana con piogge e rovesci. Si tratterà comunque di fenomeni piuttosto rapidi, che non comprometteranno l’intera giornata.

Sul resto della Penisola continueranno invece a prevalere condizioni più stabili grazie alla presenza di un’area di alta pressione, accompagnata da temperature decisamente elevate per il periodo. Al Sud e sulle Isole Maggiori si potranno raggiungere valori massimi compresi tra 30 e 33°C, in particolare su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con un clima dal sapore quasi estivo.