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Meteo, allarme rosso di Mario Giuliacci: "Rovesci, grandine, raffiche di vento"

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lunedì 11 maggio 2026
Meteo, allarme rosso di Mario Giuliacci: "Rovesci, grandine, raffiche di vento"

1' di lettura

La nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni meteo molto dinamiche, con il passaggio di diversi fronti temporaleschi destinati a riportare il maltempo su parte dell’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, la prima perturbazione arriverà nella giornata di lunedì 11 maggio, interessando soprattutto le regioni settentrionali e la Toscana con piogge e rovesci. Si tratterà comunque di fenomeni piuttosto rapidi, che non comprometteranno l’intera giornata.

Sul resto della Penisola continueranno invece a prevalere condizioni più stabili grazie alla presenza di un’area di alta pressione, accompagnata da temperature decisamente elevate per il periodo. Al Sud e sulle Isole Maggiori si potranno raggiungere valori massimi compresi tra 30 e 33°C, in particolare su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con un clima dal sapore quasi estivo.

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Dopo una breve pausa, da mercoledì 13 maggio è atteso un peggioramento più marcato. L’arrivo di correnti più fresche di origine atlantica andrà infatti a scontrarsi con l’aria calda già presente sull’Italia, creando le condizioni ideali per la formazione di fenomeni intensi. Tra mercoledì e venerdì il Centro-Nord sarà quindi esposto a temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandinate e raffiche di vento. Le correnti fresche in ingresso sul Mediterraneo favoriranno infatti lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati, comprese possibili supercelle alimentate dal forte contrasto termico tra il suolo e gli strati più alti dell’atmosfera.

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