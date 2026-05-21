Flotilla e Ben Gvir, "superata la linea rossa": le parole pesantissime di Tajani, cosa cambia da oggi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato in un'intervista al quotidiano Avvenire la propria indignazione per quanto mostrato dal ministro israeliano Ben-Gvir, rappresentando che per l'Italia "è stata superata una linea rossa".

"Sono indignato. Israele ha il diritto di difendersi, ma non ha il diritto di umiliare prigionieri, persone inermi che non hanno compiuto atti di violenza", ha dichiarato Tajani, sostenendo che "una cosa è mantenere un blocco navale, un'altra ben diversa è mettere in discussione la dignità e la sicurezza delle persone". Il riferimento è agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati in acque internazionali dalla Marina israeliana, portati nel porto di Ashod, ammanettati, costretti a restare in manette e in ginocchio con la testa sul pavimento e dileggiati dal ministro. Un atteggiamento, con tanto di video condiviso da Ben Gvir sui social, stigmatizzato duramente già mercoledì dal Quirinale e da Palazzo Chigi.