Longevità, il ruolo della rapamicina: il segreto per una lunga vita?

Un gruppo di ricercatori dell’University of Oxford ha pubblicato uno studio che riaccende l’interesse scientifico sulla rapamicina, una molecola già nota in ambito medico, evidenziandone il potenziale nel contrastare l’invecchiamento cellulare legato a danni del DNA. La ricerca si inserisce nel filone di studi che analizzano i meccanismi biologici alla base della senescenza cellulare, un processo in cui le cellule, pur non morendo, smettono di dividersi e iniziano a rilasciare segnali infiammatori che possono contribuire a malattie legate all’età. La rapamicina è un farmaco originariamente scoperto negli anni ’70 e utilizzato principalmente come immunosoppressore nei trapianti. Agisce inibendo una proteina chiamata mTOR (mechanistic Target Of Rapamycin), che regola crescita, metabolismo e sopravvivenza cellulare.

Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha studiato il suo possibile ruolo nei processi di invecchiamento, poiché l’inibizione di mTOR è stata associata a un prolungamento della vita in diversi modelli animali. Con il passare del tempo, il DNA delle cellule accumula danni dovuti a fattori ambientali, errori di replicazione e stress ossidativo. Quando il danno diventa significativo, le cellule entrano in uno stato di senescenza. Queste cellule “anziane” non funzionano più correttamente e possono contribuire allo sviluppo di patologie croniche come malattie cardiovascolari, neurodegenerative e tumori.