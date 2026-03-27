Piombo nei vestiti: quali capi mettono a rischio la tua salute

Colorati, economici, alla moda. I capi di abbigliamento “fast fashion” per bambini riempiono scaffali e carrelli, ma dietro prezzi stracciati potrebbe nascondersi un rischio invisibile. Un recente studio statunitense accende infatti i riflettori sulla presenza di piombo in quantità superiori ai limiti di sicurezza in alcuni indumenti destinati ai più piccoli, sollevando interrogativi sulla qualità e sui controlli lungo la filiera produttiva. La ricerca, presentata al meeting dell’American Chemical Society da un team della Marian University di Indianapolis, ha analizzato undici capi di abbigliamento per bambini acquistati sul mercato americano. Il risultato è netto: tutti i campioni testati superavano la soglia consentita di piombo, fissata negli Stati Uniti a 100 parti per milione per i prodotti destinati all’infanzia.

A preoccupare non è solo la presenza del metallo, ma anche la sua possibile esposizione reale. I ricercatori hanno infatti simulato ciò che accade quando i bambini portano i vestiti alla bocca — un comportamento tutt’altro che raro, stimando che, in alcuni casi, l’assorbimento potrebbe raggiungere livelli tali da richiedere monitoraggio clinico. “I bambini sono i più vulnerabili”, sottolineano gli autori dello studio, sia per la maggiore sensibilità agli effetti tossici del piombo sia per le loro abitudini quotidiane, che aumentano il contatto diretto con i tessuti.

Il piombo, del resto, è una sostanza pericolosa anche a basse concentrazioni. Numerose evidenze scientifiche lo collegano a danni al sistema nervoso, problemi cognitivi e disturbi comportamentali, con effetti particolarmente gravi durante lo sviluppo infantile. Dallo studio emerge anche un altro elemento significativo: i livelli più elevati sono stati riscontrati nei capi dai colori vivaci, come rosso e giallo. Una possibile spiegazione risiede nei processi di tintura, dove composti a base di piombo possono essere utilizzati per fissare i coloranti e rendere le tonalità più brillanti e durature.

Il fenomeno si inserisce nel più ampio dibattito sulla fast fashion, caratterizzata da produzione rapida, costi contenuti e controlli non sempre uniformi. Secondo i ricercatori, proprio l’elevato volume di merci immesse sul mercato globale rende difficile garantire il rispetto sistematico delle normative, soprattutto per i prodotti importati. Si tratta, per ora, di risultati preliminari su un numero limitato di campioni, ma sufficienti a lanciare un campanello d’allarme. Gli esperti chiedono maggiori controlli, più trasparenza nella produzione e una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori. Perché, dietro una semplice maglietta a basso costo, potrebbe nascondersi un rischio che, soprattutto per i più piccoli, non è affatto trascurabile.