Sangue artificiale, la svolta: una rivoluzione per le trasfusioni?

Immagina un futuro in cui le trasfusioni non dipendono più dalle donazioni, ma da sangue prodotto in laboratorio. Uno scenario che sembra lontano, ma che potrebbe essere più vicino grazie a una nuova scoperta scientifica. Un team di ricercatori della Università di Costanza e della Queen Mary University of London ha infatti compiuto un passo avanti importante nella produzione di sangue artificiale, individuando un “segnale” biologico capace di migliorare il processo.

La produzione di sangue artificiale è uno degli obiettivi più ambiziosi della medicina moderna. L’idea è creare globuli rossi in laboratorio che possano essere usati per trasfusioni, riducendo la dipendenza dalle donazioni e superando problemi come la carenza di sangue. Finora, però, uno degli ostacoli principali è stato riuscire a produrre cellule del sangue in modo efficiente e stabile. Lo studio ha identificato un particolare segnale biologico che sembra avere un ruolo chiave nello sviluppo delle cellule del sangue. Questo segnale può “guidare” il processo di formazione, rendendolo più efficace e controllabile.