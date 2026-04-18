Cervello, lo spray nasale che frena il declino cognitivo

Un semplice spray nasale potrebbe, in futuro, diventare uno degli strumenti più innovativi contro il declino cognitivo. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Extracellular Vesicles e condotto dalla Texas A&M University, secondo cui due sole somministrazioni sarebbero bastate nei modelli animali per ridurre l’infiammazione cerebrale, migliorare la memoria e attenuare la cosiddetta “nebbia mentale”.

L’idea alla base della ricerca è tanto semplice quanto ambiziosa: invertire alcuni effetti dell’invecchiamento del cervello agendo direttamente sulle sue cellule immunitarie. Il protagonista dello studio è uno spray contenente minuscole particelle biologiche, le vescicole extracellulari, veri e propri “corrieri” naturali capaci di trasportare molecole attive all’interno dell’organismo. Al loro interno sono stati inseriti microRNA, frammenti di materiale genetico in grado di modulare il comportamento delle cellule.

Il vantaggio dello spray nasale è decisivo: queste particelle riescono ad aggirare la barriera che protegge il cervello e raggiungere direttamente il tessuto cerebrale. Una volta arrivate, agiscono sulle cellule immunitarie residenti, “spegnendo” i meccanismi che alimentano l’infiammazione cronica tipica dell’invecchiamento. Secondo i ricercatori, il processo potrebbe avere effetti rapidi: nei modelli animali bastano due dosi per osservare miglioramenti cognitivi nel giro di poche settimane, con benefici che durerebbero per mesi.

Per spiegare il fenomeno, gli scienziati propongono una metafora efficace: il cervello come un motore ad alte prestazioni. Con il passare del tempo, questo motore non solo si usura, ma tende anche a “surriscaldarsi”. Piccole infiammazioni si accumulano nelle aree legate alla memoria, contribuendo a quella sensazione di confusione mentale nota come brain fog, che rende più difficile concentrarsi, ricordare e adattarsi a nuove informazioni. Questo processo, chiamato neuroinfiammazione, è da tempo considerato una delle componenti chiave dell’invecchiamento cerebrale e di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Per anni si è pensato fosse inevitabile. Lo studio, invece, suggerisce che potrebbe essere in parte reversibile.

Il meccanismo individuato è altrettanto interessante: i microRNA trasportati dalle vescicole “spengono” specifici geni coinvolti nell’attivazione dell’infiammazione, riportando le cellule cerebrali verso uno stato più efficiente dal punto di vista energetico e funzionale. Naturalmente si tratta ancora di risultati preclinici, osservati su modelli animali. Ma la possibilità di intervenire in modo mirato sull’infiammazione cerebrale apre scenari nuovi per la ricerca sull’invecchiamento.