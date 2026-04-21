Relazioni, una coppia felice contro l'obesità: la ricerca

Un matrimonio sereno potrebbe avere effetti molto più profondi di quanto si pensasse, arrivando perfino a influenzare il peso corporeo. A suggerirlo è un nuovo studio che collega la qualità delle relazioni di coppia al rischio di obesità, attraverso un meccanismo complesso che coinvolge cervello, intestino e ormoni. La ricerca è stata condotta da UCLA Health, legato alla University of California, Los Angeles, e pubblicata sulla rivista scientifica Gut Microbes. Al centro della scoperta c’è l’ossitocina, spesso definita “ormone dell’amore”. Questa sostanza è nota per il suo ruolo nei legami affettivi, ma secondo lo studio potrebbe influenzare anche il modo in cui il corpo regola l’appetito e il metabolismo.

In particolare, l’ossitocina sembra agire su un sistema complesso di comunicazione tra cervello e intestino, chiamato asse cervello-intestino, che controlla non solo il comportamento alimentare, ma anche il modo in cui l’organismo utilizza l’energia. Secondo i ricercatori, le persone che vivono relazioni sociali solide e matrimoni di qualità tendono ad avere una minore probabilità di sviluppare obesità. Non si tratta semplicemente di “stare meglio emotivamente”, ma di un vero e proprio effetto biologico. Le relazioni positive, infatti, sembrano influenzare il microbioma intestinale e i processi metabolici, contribuendo a mantenere un equilibrio più sano nel corpo. Lo studio è il primo a dimostrare in modo così chiaro che i legami sociali possono incidere sul peso corporeo attraverso meccanismi biologici integrati. In altre parole, le emozioni e le relazioni non influenzano solo la mente, ma anche processi fisici fondamentali come la digestione e il metabolismo.

Gli scienziati sottolineano che si tratta di una scoperta iniziale e che serviranno ulteriori ricerche per comprendere meglio questi meccanismi. Tuttavia, i risultati aprono una nuova prospettiva: la salute non dipende solo da dieta e attività fisica, ma anche dalla qualità delle relazioni umane. Un matrimonio felice, quindi, potrebbe essere non solo una fonte di benessere emotivo, ma anche un alleato inatteso contro l’obesità.