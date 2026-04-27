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Bava di lumanca da rimedio antico a nuova frontiera tra salute ed innovazione

di Paola Natalilunedì 27 aprile 2026
Bava di lumanca da rimedio antico a nuova frontiera tra salute ed innovazione

3' di lettura

Per anni è stata considerata poco più di un rimedio “della nonna”, qualcosa a metà tra tradizione popolare e curiosità naturale. Oggi, invece, la bava di lumaca, nota in ambito scientifico come snail secretion filtrate, è entrata a pieno titolo nei laboratori di ricerca, nei prodotti cosmetici e perfino nelle sperimentazioni alimentari. Una trasformazione che racconta molto del nostro tempo e del crescente interesse verso ingredienti naturali supportati, almeno in parte, da evidenze scientifiche.

L’uso della bava di lumaca non è una scoperta recente. Già Ippocrate ne descriveva le proprietà lenitive per la pelle. Ciò che è cambiato oggi è il modo in cui questa sostanza viene studiata: non più solo osservazione empirica, ma analisi chimiche e biologiche che ne rivelano la complessità. Proteine, mucopolisaccaridi, enzimi, antiossidanti e molecole attive convivono in una miscela naturale difficile da replicare artificialmente. Tra i componenti più rilevanti figurano l’allantoina, che stimola la rigenerazione cellulare, e l’acido glicolico, noto per la sua azione esfoliante, oltre a vitamine come A, C ed E.

È soprattutto nella cosmetica che la bava di lumaca ha trovato il suo spazio più solido. Da ingrediente di nicchia è diventata protagonista di creme, sieri e trattamenti viso. Non si tratta solo di marketing: diversi studi suggeriscono che possa contribuire a migliorare l’idratazione della pelle, favorire la riparazione dei tessuti e sostenere la produzione di collagene. Gli effetti, va detto, non sono immediati né miracolosi, ma graduali e più evidenti nel lungo periodo, soprattutto su pelli sensibili o stressate.

A rafforzare l’interesse scientifico contribuiscono ricerche più recenti, come quella condotta nel 2023 da Aflatooni, Boby, Natarelli e Albers. Lo studio si è concentrato sull’efficacia della secrezione di lumaca (Cryptomphalus aspersa, nota anche come Helix aspersa) e degli estratti di uova di lumaca (IFC-CAF) nei processi di ringiovanimento cutaneo. L’obiettivo era comprendere se e come queste sostanze potessero influenzare la rigenerazione cellulare. I risultati indicano un potenziale ruolo nel migliorare la comunicazione tra cellule, stimolare la produzione di collagene e favorire la riparazione dei tessuti danneggiati. Si tratta di evidenze promettenti, anche se ancora in fase di approfondimento e lontane da conclusioni definitive su larga scala.

Accanto alla cosmetica, sopravvive  e in parte torna  anche un uso più tradizionale: quello degli sciroppi a base di bava di lumaca. Utilizzati soprattutto per tosse e irritazioni della gola, questi preparati sfruttano la presenza di mucopolisaccaridi, capaci di creare un film protettivo sulle mucose. Il loro ruolo resta però quello di rimedi di supporto: possono alleviare i sintomi, ma non sostituiscono terapie mediche quando necessarie.  La vera novità, tuttavia, arriva da ambiti meno conosciuti. Alcuni gruppi di ricerca stanno esplorando l’impiego della bava di lumaca in campo alimentare e industriale, ad esempio per la produzione di film commestibili e materiali biodegradabili. In un contesto in cui la sostenibilità è sempre più centrale, una sostanza naturale con proprietà strutturali e biologiche così versatili rappresenta una risorsa potenzialmente preziosa.

Resta comunque importante mantenere uno sguardo critico. La bava di lumaca non è una soluzione universale: l’efficacia dipende dalla qualità del prodotto, dalla concentrazione e dalle caratteristiche individuali. Inoltre, soprattutto negli ambiti medico e nutraceutico, la ricerca è ancora in evoluzione e necessita di studi più ampi.  Più che un semplice ingrediente, la bava di lumaca è oggi il simbolo di un equilibrio in costruzione tra tradizione e innovazione. Dalla pelle alla salute, fino alle applicazioni industriali, il suo percorso mostra come anche le sostanze più inaspettate possano trovare nuove vite, quando osservate attraverso la lente della scienza.

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bava di lumaca
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