Collagene? Ecco il segreto per le ossa forti: la regola da seguire (sempre)

Il collagene è una proteina fondamentale per il corpo umano, presente in pelle, ossa, tendini e articolazioni. Rappresenta circa il 30% della massa proteica totale e fino al 90% della matrice organica delle ossa. La sua funzione principale è quella di fornire struttura, resistenza ed elasticità, rendendo le ossa solide ma flessibili e la pelle tonica e compatta. Nelle ossa, il collagene agisce come una vera e propria impalcatura su cui si depositano calcio e altri minerali; una quantità insufficiente può rendere le ossa fragili e aumentare il rischio di fratture e osteoporosi. Nella pelle, invece, il collagene mantiene elasticità e idratazione, riducendo la comparsa di rughe e cedimenti cutanei.

Abbiamo intervistato il Prof. Andrea Corbo di Medical Spa Roma, docente di Dermatologia nel Master in Medicina Estetica dell’Università Tor Vergata e collaboratore di Minerva Research Labs. Lo specialista sottolinea che l’alimentazione gioca un ruolo chiave nella produzione di collagene: proteine di qualità (carne magra, pesce, uova), frutta e verdura ricche di vitamina C e minerali come zinco e rame favoriscono la sintesi della proteina. In alcuni casi, gli integratori di collagene idrolizzato possono rappresentare un valido supporto per ossa e pelle. Anche lo stile di vita influisce sulla produzione di collagene: attività fisica regolare, esercizi di resistenza e carico stimolano la sintesi nelle ossa, mentre una corretta idratazione e la protezione dai raggi UV aiutano a mantenere la pelle giovane ed elastica.

Il Prof. Corbo evidenzia che con l’età la produzione naturale di collagene diminuisce, portando alla formazione di rughe, alla perdita di elasticità cutanea e ad altri segni dell’invecchiamento. A partire dai 20-25 anni, la quantità di collagene nell’organismo può ridursi fino all’1,5% ogni anno. Il collagene assunto per via orale, grazie a formulazioni specifiche, può stimolare l’attività dei fibroblasti, le cellule responsabili della produzione di collagene ed elastina nel derma, supportando la struttura cutanea e contribuendo a contrastare i segni del tempo. Gli integratori liquidi contengono peptidi di collagene a basso peso molecolare, facilmente assorbibili a livello intestinale. Una volta entrati nel flusso sanguigno, questi peptidi possono raggiungere diversi tessuti, tra cui la pelle, il cuoio capelluto, le unghie e altri tessuti connettivi, attivando i fibroblasti e supportando la produzione di nuovo collagene.

Il meccanismo d’azione dei peptidi di collagene è stato analizzato nello studio “Effects of bioactive collagen peptides and natural antioxidant compounds on proliferation and matrix protein synthesis by cultured human dermal fibroblasts”, pubblicato su Scientific Reports nel giugno 2018. La ricerca, condotta dall’Istituto di Scienze Biomediche e Biomolecolari dell’Università di Portsmouth in collaborazione con Minerva Research Labs, ha evidenziato che i peptidi di collagene, da soli o combinati con altri composti bioattivi, favoriscono la sintesi di elastina, rallentano la degradazione del collagene e degli altri componenti della matrice extracellulare, riducono il rilascio delle metalloproteinasi MMP-1 e MMP-3 e stimolano la proliferazione cellulare.

Il Prof. Corbo sottolinea che l’efficacia del collagene può essere amplificata dall’associazione con altri nutrienti: vitamine C ed E stimolano la sintesi di nuovo collagene e proteggono le cellule dallo stress ossidativo, vitamina A favorisce il rinnovamento cellulare, l’acido ialuronico sostiene idratazione ed elasticità cutanea, la biotina rinforza capelli e unghie, il coenzima Q10 protegge dai radicali liberi, e lo zinco supporta la riparazione dei tessuti. L’associazione di collagene marino, acido ialuronico, elastina e ceramidi aiuta a mantenere idratazione, elasticità e compattezza della pelle.

Per le articolazioni, il collagene, generalmente di tipo bovino, può essere combinato con condroitin solfato e glucosamina per preservare la funzionalità articolare, mentre la vitamina D supporta la salute delle ossa. Alcuni integratori possono anche includere probiotici, per l’equilibrio della flora intestinale, e acidi grassi Omega-3, noti per la loro azione antinfiammatoria.

Esistono diversi tipi di collagene, ognuno con funzioni specifiche: il collagene di tipo I è indicato per la pelle e il derma, mentre il tipo II supporta cartilagini e articolazioni. Nella pelle, il collagene è prodotto dai fibroblasti, che sintetizzano anche elastina e acido ialuronico; nelle articolazioni è prodotto dai condroblasti.

Oltre all’integrazione, è importante adottare uno stile di vita che favorisca la sintesi di collagene e ne contrasti la degradazione: attività fisica regolare, idratazione adeguata e una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e alimenti antiossidanti forniscono i nutrienti necessari e proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Gli integratori non devono sostituire una dieta varia e uno stile di vita sano, ma possono rappresentare un valido supporto per pelle, ossa e articolazioni.