L'aria che tira, Arturo Scotto attacca: "Fossi in Trump mi farei una domanda"

Ospite di David Parenzo a L'aria che tira , su La7, Arturo Scotto ribadisce che la sparatoria accaduta nella notte italiana tra sabato e domenica all'Hotel Hilton di Washington dov'era prevista la cena di gala con i corrispondenti dalla Casa Bianca, "è un episodio che va condannato senza se e senza ma". Tuttavia, nel ragionamento del deputato del Partito democratico , il "ma" c'è eccome.

"Il Trump 1 e il Trump 1, Dottor Jekyll e Mister Hyde . Il problema è che il messaggio prevalente del Trumpismo è una guerra civile permanente , una tensione continua che alimenta una spirale d'odio pericolosissima. Non solo negli Stati Uniti ma per il mondo intero".

"Ogni volta che la storia americana è stata macchiata da omicidi di presidenti, la storia è tornata indietro. E questo è molto preoccupante. Ma dico una cosa in più: forse la domanda che si dovrebbe porre Trump e che si dovrebbero porre tutti è che forse in America ci sono troppe armi. La vera malattia di quel Paese, persino una tradizione costituzionalmente consolidata, è la libertà di potersi armare".

"Questo - conclude Scotto - produce da un lato stragi nei confronti di bambini e civili, dall'altro la spirale di violenza contro i presidenti. Quando sento queste discussioni in Europa e persino nel nostro Paese, credo che dovremmo evitare di essere troppo simili a loro".