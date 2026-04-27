Tumore dell'occhio i segnali genetici precoci che anticipano la trasformazione del tumore

Il melanoma uveale è una forma rara ma aggressiva di tumore dell’occhio. Anche quando il tumore primario viene trattato con successo, la malattia può comunque risultare pericolosa perché tende a diffondersi precocemente, spesso prima che sia possibile accorgersene. È proprio questa “fase invisibile” che la ricerca sta cercando di comprendere meglio.

Un nuovo studio internazionale ha analizzato in profondità come si sviluppa il tumore nelle sue fasi iniziali, con l’obiettivo di individuare segnali più affidabili per riconoscere quali lesioni sono destinate a diventare pericolose e quali invece restano a basso rischio. I ricercatori hanno studiato il profilo genetico di 1.140 tumori primari di melanoma uveale, includendo anche 131 tumori molto piccoli, spesso difficili da distinguere da semplici nei oculari benigni. Proprio questi casi iniziali sono stati fondamentali per capire come il tumore evolve nel tempo. I dati mostrano infatti che le lesioni più piccole tendono a trovarsi in fasi genetiche più “precoci”, mentre quelle più grandi presentano caratteristiche più avanzate e aggressive.

Uno dei punti chiave dello studio riguarda il modo in cui si valuta il rischio della malattia. Finora, molta attenzione è stata data alle mutazioni genetiche “driver”, cioè quelle che spingono la crescita del tumore. Tuttavia, i risultati indicano che queste da sole non sono sufficienti per prevedere l’andamento clinico. Più efficace si è rivelato invece un test già utilizzato in ambito medico, chiamato 15-GEP, che analizza l’espressione di 15 geni. Questo strumento è risultato più preciso nel prevedere la sopravvivenza dei pazienti rispetto alle sole mutazioni genetiche.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda i tumori piccoli. Lo studio ha evidenziato che proprio in queste fasi iniziali è possibile osservare i primi segnali di trasformazione da una forma a basso rischio (classe 1) a una più aggressiva (classe 2). Il test 15-GEP è in grado di intercettare questi cambiamenti, suggerendo quali tumori stanno iniziando a evolvere in senso più pericoloso, anche quando sono ancora molto piccoli e clinicamente poco evidenti. Questi risultati aiutano a chiarire un punto cruciale: il melanoma uveale non è una malattia statica, ma un processo che inizia a evolversi molto presto, spesso prima che sia visibile agli esami tradizionali. Capire queste fasi iniziali significa poter individuare prima i pazienti a rischio e, in futuro, intervenire in modo più mirato e tempestivo.

In sostanza, lo studio non solo migliora la comprensione di come nasce e si sviluppa questo tumore, ma apre anche la strada a una diagnosi sempre più basata sulla biologia molecolare della malattia, piuttosto che solo sulle sue caratteristiche visibili.