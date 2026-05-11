Mesotelioma scoperti quattro profili molecolari che prevedono l'efficacia dell'immunoterapia

Il mesotelioma è un tumore raro e aggressivo che colpisce soprattutto la pleura, la membrana che riveste i polmoni. È spesso legato all’esposizione all’amianto e, proprio per la sua natura, viene spesso scoperto in fase avanzata, quando è più difficile da trattare. Negli ultimi anni, però, la ricerca ha aperto nuove strade, in particolare grazie all’immunoterapia. Si tratta di cure che non attaccano direttamente il tumore, ma aiutano il sistema immunitario del paziente a riconoscerlo e combatterlo. Nonostante i risultati promettenti, queste terapie non funzionano allo stesso modo per tutti: alcuni pazienti rispondono molto bene, altri invece ottengono benefici limitati.

Una recente ricerca italiana pubblicata sulla rivista scientifica Nature Genetics ha cercato di capire il perché di queste differenze. Gli studiosi hanno analizzato in profondità le caratteristiche biologiche del tumore in diversi pazienti, scoprendo che il mesotelioma non è una malattia unica, ma esiste in quattro diverse varianti, ognuna con comportamenti differenti. Queste varianti si distinguono in base ai cosiddetti “profili molecolari”, cioè alle caratteristiche del DNA delle cellule tumorali. In parole semplici, è come se ogni tumore avesse una propria “firma biologica”. I ricercatori hanno identificato quattro gruppi principali, che si differenziano per il livello di una modifica del DNA chiamata metilazione.

La scoperta più importante è che queste differenze non sono solo teoriche: permettono di prevedere come il tumore reagirà all’immunoterapia. In alcuni casi, il sistema immunitario riesce a riconoscere meglio le cellule tumorali e quindi i farmaci funzionano di più. In altri, invece, il tumore riesce a “nascondersi” meglio, rendendo la terapia meno efficace. In particolare, uno dei quattro gruppi è risultato più sensibile alle cure e associato a una sopravvivenza più lunga, mentre un altro presenta una prognosi più difficile. Questo significa che, conoscendo il profilo molecolare del tumore, i medici potrebbero in futuro scegliere in anticipo la terapia più adatta per ogni paziente. Questa scoperta rappresenta un passo importante verso una medicina sempre più personalizzata. Invece di utilizzare lo stesso trattamento per tutti, si potrà adattare la cura alle caratteristiche specifiche della malattia di ciascun individuo, aumentando le probabilità di successo e riducendo terapie inutili. Anche se saranno necessari ulteriori studi per applicare pienamente questi risultati nella pratica clinica, la direzione è chiara: capire meglio il tumore significa curarlo meglio. In sintesi, il mesotelioma non è un’unica malattia, ma può presentarsi in quattro forme diverse. Riconoscerle potrebbe fare la differenza nella scelta delle cure e offrire nuove speranze ai pazienti.