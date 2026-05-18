Osteoartrite erosiva della mano: identificata la causa genetica

L’osteoartrite erosiva della mano è una forma particolarmente aggressiva di artrosi che colpisce le articolazioni delle dita, causando dolore, infiammazione e progressiva distruzione della cartilagine e dell’osso. È una malattia complessa, spesso difficile da trattare, perché fino ad oggi le sue cause non erano del tutto chiare. Una nuova ricerca genetica, però, sta aprendo scenari importanti. Lo studio ha identificato mutazioni in due geni chiamati PANX1 e PANX3, che regolano il funzionamento di particolari “canali cellulari” coinvolti nella comunicazione tra cellule. Questi risultati aiutano a capire meglio i meccanismi alla base della malattia e sono stati ottenuti analizzando famiglie con forme ereditarie di osteoartrite erosiva. Le proteine pannexine funzionano come piccoli canali presenti nella membrana delle cellule. Il loro compito è permettere il passaggio di molecole come ATP e calcio, fondamentali per la comunicazione cellulare, lo sviluppo dei tessuti e il mantenimento dell’equilibrio biologico.

Quando questi canali funzionano correttamente, contribuiscono alla salute delle articolazioni. Ma se vengono alterati da mutazioni genetiche, possono innescare processi dannosi. La ricerca ha individuato due mutazioni distinte: una nel gene PANX1, che provoca un aumento anomalo dell’attività dei canali ed una nel gene PANX3, che invece riduce la funzione dei canali. Anche se sembrano effetti opposti, entrambi portano allo stesso risultato finale: un danno cellulare progressivo.

Nel caso di PANX1, l’iperattività del canale favorisce un aumento del rilascio di segnali cellulari che possono diventare tossici nel lungo periodo. Nel caso di PANX3, invece, la riduzione della funzione altera i normali processi di crescita e mantenimento dei tessuti. In entrambi i casi, le cellule delle articolazioni diventano più fragili e tendono a degenerare più facilmente. Gli esperimenti mostrano che queste mutazioni possono aumentare la morte cellulare e ridurre la capacità delle cellule di mantenere sano il tessuto articolare. In alcuni modelli sperimentali, come quello sul pesce zebra, le alterazioni genetiche hanno attivato geni legati all’infiammazione e alla degenerazione ossea. Questo aiuta a spiegare perché, nell’osteoartrite erosiva, il danno non riguarda solo l’usura meccanica delle articolazioni, ma anche processi biologici profondi che coinvolgono la comunicazione tra cellule.

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio è che si tratta della prima evidenza di mutazioni germinali in PANX3 associate a una malattia umana, e della conferma del ruolo anche di PANX1 nell’osteoartrite erosiva. Questo significa che in futuro si potrebbe arrivare a terapie più mirate, capaci non solo di ridurre il dolore, ma di intervenire sui meccanismi biologici che causano la degenerazione articolare. In altre parole, comprendere come funzionano questi “canali cellulari” potrebbe aprire nuove strade per rallentare o addirittura prevenire la progressione di una delle forme più invalidanti di artrosi della mano.