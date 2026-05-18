Invecchiamento e malattie, la svolta della medicina rigenerativa "agire prima che il corpo si ammali"

Negli ultimi anni la medicina sta vivendo un cambiamento di prospettiva radicale: non si tratta più solo di curare le malattie quando compaiono, ma di capire cosa le origina a livello più profondo. Al centro di questa rivoluzione c’è l’invecchiamento, sempre più considerato non solo un processo inevitabile, ma il principale fattore di rischio per gran parte delle patologie croniche. Secondo il professor Juan Carlos Izpisúa Belmonte, tra i massimi esperti mondiali di riprogrammazione cellulare e medicina rigenerativa, “l’invecchiamento è il principale fattore di rischio per quasi tutte le malattie”. Da questa osservazione nasce una nuova idea di medicina: intervenire non solo sugli effetti delle patologie, ma sui meccanismi biologici che le precedono.

Se si comprendono i processi che guidano l’invecchiamento cellulare, diventa possibile agire prima che si sviluppino malattie come tumori, diabete, patologie cardiovascolari o demenze. In questa visione, disturbi apparentemente diversi non sono eventi scollegati, ma manifestazioni di uno stesso fenomeno di fondo: il progressivo declino della funzionalità cellulare. Le ricerche di Izpisúa Belmonte sulla riprogrammazione cellulare stanno aprendo scenari innovativi. L’obiettivo non è “fermare il tempo”, ma ripristinare la capacità delle cellule di funzionare correttamente, mantenere la loro resilienza e contribuire alla salute dei tessuti. “Non stiamo cercando l’immortalità”, ha sottolineato lo scienziato. “Stiamo cercando di migliorare la capacità degli organismi di mantenere funzionalità e salute nel tempo”. Una distinzione importante, che sposta il focus dalla longevità come semplice estensione della vita alla qualità dell’invecchiamento. Questo approccio non è solo scientifico, ma anche culturale ed etico. La longevità non viene più interpretata come una corsa verso una giovinezza eterna, ma come la possibilità di vivere più a lungo in condizioni di autonomia, equilibrio e benessere.

Questi temi sono stati al centro del Vatican Longevity Summit, promosso dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica in collaborazione con Brain Circle Italia e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, svoltosi il 25 e 26 maggio a Roma presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Durante l’incontro si è discusso di epigenetica, invecchiamento cellulare e della perdita progressiva della capacità delle cellule di adattarsi e rigenerarsi. Il punto chiave di questa nuova visione è il passaggio da una medicina reattiva a una medicina preventiva e rigenerativa. Comprendere e modulare i processi dell’invecchiamento potrebbe permettere in futuro non solo di curare meglio le malattie, ma di ritardarne l’insorgenza. Una prospettiva che sta già cambiando il modo in cui la scienza guarda al corpo umano: non più un sistema che si “consuma” inevitabilmente nel tempo, ma un insieme dinamico che, almeno in parte, potrebbe essere guidato verso un invecchiamento più sano e funzionale.