Epatite E : spegnendo il circuito infiammatorio si possono bloccare le infezioni virali più aggressive

Capire come un virus danneggia l’organismo non significa soltanto osservare l’infezione in sé, ma anche ricostruire l’intero “circuito” di reazioni che si attivano nel corpo. È proprio questo l’obiettivo di un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, che ha analizzato in modo innovativo il comportamento del virus dell’epatite E. L’epatite E è un’infezione virale che colpisce il fegato e che, in molti casi, non distrugge direttamente le cellule infette. Proprio per questo viene definita un’infezione “non litica”: il danno non dipende solo dal virus, ma anche dalla risposta del sistema immunitario.

Per spiegare questa complessità, i ricercatori hanno introdotto il concetto di circuito patogeno, cioè una rete di tre elementi strettamente collegati tra loro: infezione virale non litica, infiammazione e morte cellulare guidata dal sistema immunitario. Secondo lo studio, questi tre “nodi” si alimentano a vicenda, creando un circolo che può amplificare il danno ai tessuti. Per studiare questo meccanismo, gli scienziati hanno utilizzato un modello innovativo: gli organoidi epatici potenziati con macrofagi. Gli organoidi sono mini-strutture di tessuto create in laboratorio che imitano il funzionamento di un organo reale, mentre i macrofagi sono cellule chiave del sistema immunitario, coinvolte nei processi infiammatori. Questo sistema ha permesso di osservare in dettaglio cosa accade durante l’infezione da virus dell’epatite E.

I risultati mostrano che l’infezione non litica da HEV attiva una forte risposta infiammatoria. Questa, a sua volta, innesca diversi tipi di morte cellulare, tra cui piroptosi, apoptosi e necroptosi. In altre parole, le cellule non vengono distrutte direttamente dal virus, ma muoiono a causa della risposta immunitaria stessa. Questo meccanismo contribuisce al danno epatico e spiega perché alcune infezioni virali possono diventare particolarmente aggressive anche senza una distruzione diretta delle cellule da parte del virus. Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda le possibili applicazioni terapeutiche. I ricercatori hanno osservato che colpire un solo nodo del circuito non è sufficiente a fermare il processo patologico. Al contrario, combinazioni di farmaci capaci di agire contemporaneamente su più punti del circuito riescono a interrompere la cascata infiammatoria in modo più efficace. In pratica, l’idea è quella di passare da terapie “a bersaglio singolo” a strategie multitarget, in grado di spegnere più meccanismi patologici contemporaneamente.

Lo studio propone quindi un cambio di prospettiva importante: non guardare più solo al virus, ma all’intero sistema di reazioni che il virus innesca nell’organismo. Questo approccio potrebbe avere implicazioni non solo per l’epatite E, ma anche per molte altre infezioni virali non litiche, dove il danno è fortemente legato alla risposta immunitaria. Una ricerca complessa, ma che apre la strada a terapie più mirate e potenzialmente più efficaci contro infezioni ancora difficili da trattare.