Quoziente intellettivo e successo: ecco il ruolo della genetica

Perché alcune persone riescono più facilmente a ottenere buoni risultati a scuola e nel lavoro? E quanto dipende dall’intelligenza, dall’ambiente in cui si cresce o anche dai geni? È una delle domande più dibattute nelle scienze sociali, e uno studio pubblicato su Nature prova a dare una risposta più precisa.

La ricerca, firmata da Petri J. Kajonius e basata su dati di gemelli tedeschi, ha osservato come il quoziente intellettivo (QI) in giovane età sia collegato allo status socioeconomico futuro, cioè livello di istruzione e posizione lavorativa. Secondo lo studio, chi ha un QI più alto tende, in media, a ottenere risultati migliori nel percorso scolastico e professionale. Non è una sorpresa: da anni la ricerca mostra una correlazione stabile tra capacità cognitive e successo nella vita adulta. Ma la novità del lavoro è un’altra: gli scienziati hanno cercato di capire da dove nasce questa connessione.

Quanto conta la genetica? Analizzando coppie di gemelli, i ricercatori hanno scoperto che sia il QI sia lo status sociale hanno una componente genetica significativa. In particolare: il QI risulta influenzato dai geni per circa il 75% delle differenze tra individui , anche istruzione e lavoro mostrano una componente ereditaria, gran parte del legame tra QI e status sociale (secondo lo studio tra il 69% e il 98%) sarebbe spiegato da fattori genetici condivisi. In altre parole, secondo questa ricerca, le stesse predisposizioni genetiche che influenzano l’intelligenza potrebbero influenzare anche, indirettamente, il percorso scolastico e lavorativo. Gli autori però non parlano di destino già deciso. Anche se la genetica ha un ruolo importante, l’ambiente resta fondamentale: scuola, famiglia, opportunità, relazioni e scelte personali continuano a influenzare profondamente la vita delle persone.

Lo studio, infatti, non dice che il successo dipende solo dai geni, ma che geni e ambiente lavorano insieme in modo complesso, difficile da separare. Questo tipo di ricerche è molto discusso. Da una parte aiutano a capire meglio come si formano differenze tra individui; dall’altra sollevano interrogativi delicati su quanto sia corretto collegare genetica e successo sociale. In ogni caso, il messaggio centrale è chiaro: il percorso di vita non dipende da un solo fattore, ma da un intreccio di biologia, esperienze e opportunità.