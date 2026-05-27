Caldo estremo, i 2 principali rischi per il corpo umano

L’ aumento delle temperature globali non è solo un fenomeno climatico, ma anche una sfida biologica per il corpo umano. Ogni volta che arriva un’ondata di calore, il nostro organismo deve mantenere stabile la temperatura interna intorno ai 36–37°C, un equilibrio molto preciso. Quando l’ambiente diventa troppo caldo, questo sistema inizia a lavorare al limite. Il corpo umano funziona come un sistema di controllo automatico. Quando la temperatura esterna aumenta, l’ipotalamo, una struttura del cervello che regola la temperatura corporea, attiva una serie di risposte fisiologiche. La prima è la vasodilatazione: i vasi sanguigni si allargano per portare più sangue alla superficie della pelle, così da disperdere calore. La seconda è la sudorazione, che permette di raffreddare il corpo attraverso l’evaporazione dell’acqua. Questi meccanismi sono efficaci, ma hanno un limite: funzionano bene solo se l’aria non è troppo calda e se l’umidità non è elevata.

Quando la temperatura esterna è molto alta, il corpo entra in una condizione di stress termico. In questa fase, il cuore aumenta la frequenza cardiaca per sostenere la circolazione verso la pelle. Questo comporta un maggiore consumo di energia e una sensazione di affaticamento anche a riposo. Nel frattempo, la sudorazione provoca una perdita continua di acqua e sali minerali. Se non vengono reintegrati, si sviluppa disidratazione, che riduce il volume del sangue e rende più difficile raffreddare il corpo. Il cervello è uno degli organi più sensibili alle variazioni di temperatura. Anche piccoli aumenti della temperatura corporea possono influenzare le funzioni cognitive. Studi fisiologici mostrano che il caldo può ridurre la capacità di concentrazione, rallentare i tempi di reazione e aumentare la sensazione di affaticamento mentale. Questo avviene perché il cervello consuma molta energia e dipende da un equilibrio costante di ossigeno e flusso sanguigno, che il caldo può alterare.

Se i meccanismi di raffreddamento non sono più sufficienti, la temperatura corporea può salire rapidamente oltre i 40°C. In questo caso si può verificare il colpo di calore, una condizione medica grave. In questa fase, la sudorazione può interrompersi, il sistema nervoso centrale va in sofferenza e possono comparire confusione, perdita di coscienza e danni agli organi interni se non si interviene rapidamente.

Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo al caldo. Alcuni gruppi sono più esposti al rischio: gli anziani, perché il sistema di termoregolazione diventa meno efficiente con l’età, i bambini, perché il loro organismo si adatta più lentamente alle variazioni di temperatura, le persone con malattie cardiovascolari o respiratorie, che hanno una minore capacità di compensazione, chi svolge attività fisica o lavora all’aperto, perché produce già calore interno aggiuntivo. Il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e la durata delle ondate di calore. Questo significa meno tempo per il recupero fisiologico, soprattutto durante la notte, quando il corpo dovrebbe abbassare naturalmente la temperatura. La conseguenza è un accumulo progressivo di stress termico che, giorno dopo giorno, rende più difficile mantenere l’equilibrio interno.

Il caldo non è solo una sensazione, ma una vera sfida per la fisiologia umana. Il corpo mette in atto strategie sofisticate per difendersi, ma quando le temperature diventano estreme e prolungate, anche questi meccanismi possono non essere sufficienti. Comprendere cosa accade a livello biologico aiuta a capire perché prevenzione e comportamenti adeguati non sono semplici consigli, ma strumenti fondamentali di salute.