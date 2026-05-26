Cancro ai polmoni, l'infiammazione che anticipa la malattia

L’infiammazione potrebbe diventare una delle chiavi più importanti per individuare precocemente il cancro ai polmoni e bloccarne la progressione. Ma non è tutto: nuove ricerche stanno anche mostrando come alcune aree del cervello influenzino comportamenti ripetitivi e perseveranti, aiutando gli scienziati a comprendere meglio i meccanismi che guidano le decisioni. Sono due studi differenti, ma accomunati da una stessa rivoluzione scientifica: l’uso di tecnologie avanzate per osservare ciò che accade dentro il corpo con un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Come riportato dalla Nature, i risultati potrebbero avere implicazioni importanti sia per la medicina oncologica sia per le neuroscienze. Nel caso del cancro ai polmoni, i ricercatori si sono concentrati sull’adenocarcinoma polmonare, una delle forme più diffuse della malattia. Grazie alla cosiddetta “trascrittomica spaziale”, una tecnica che permette di osservare come i geni si attivano all’interno dei tessuti, gli scienziati hanno scoperto che i segnali infiammatori cambiano in modo preciso nelle diverse fasi della progressione tumorale. In pratica, l’infiammazione non sarebbe soltanto una conseguenza del tumore, ma potrebbe diventare un indicatore utile per capire quando la malattia sta evolvendo verso stadi più aggressivi.

Questa scoperta apre la strada a trattamenti più mirati e personalizzati. L’obiettivo futuro è intercettare il tumore molto prima che diventi invasivo, intervenendo con strategie specifiche a seconda dello stadio della malattia. Secondo gli esperti, comprendere il “dialogo” tra cellule tumorali e ambiente infiammatorio potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui viene affrontato il cancro ai polmoni nei prossimi anni. Un secondo studio, sempre riportato da Nature, si è invece concentrato sul comportamento perseverativo, cioè la tendenza a ripetere un’azione anche quando non è più vantaggiosa.

Per capire da dove nasce questo meccanismo, gli scienziati hanno studiato il cervello dei topi durante un esperimento basato su premi e decisioni. Gli animali dovevano scegliere se girare una ruota verso destra o sinistra per ottenere una ricompensa, ma le probabilità di successo cambiavano continuamente. Nonostante esistessero opzioni migliori, i topi tendevano spesso a ripetere le stesse scelte. Una strategia apparentemente inefficiente, ma che consentiva reazioni più rapide. Attraverso registrazioni neurali avanzate, i ricercatori hanno individuato il ruolo centrale della corteccia prefrontale dorsale, in particolare di una regione chiamata corteccia motoria secondaria anteriore. Questa area del cervello mostrava un’attività strettamente collegata alla perseveranza e ai tempi di reazione veloci. Quando gli studiosi hanno temporaneamente inibito quella regione, i topi sono diventati meno perseveranti e più lenti nelle decisioni.

Il risultato suggerisce che il cervello, in alcune situazioni, privilegia la velocità rispetto all’accuratezza. Ripetere un comportamento già noto può essere meno efficiente, ma richiede meno energia mentale e permette di reagire più rapidamente. Anche se gli studi riguardano ambiti diversi, entrambi mostrano quanto sia importante comprendere i meccanismi nascosti dietro il comportamento delle cellule e dei neuroni. Nel caso del tumore al polmone, identificare i segnali dell’infiammazione potrebbe migliorare diagnosi e terapie precoci. Nel caso del cervello, capire perché insistiamo su scelte poco vantaggiose potrebbe aiutare a studiare meglio disturbi compulsivi, dipendenze e problemi legati al controllo del comportamento. La medicina e le neuroscienze stanno entrando in una fase sempre più precisa e “personalizzata”, dove ogni dettaglio biologico può trasformarsi in una nuova opportunità per comprendere il corpo umano e forse, un giorno, curarlo in modo più efficace.