Maria Giovanna Maglie, vaffa al governo: "Imbecilli dei supermercati? Baciano i cinesi e poi l'apocalisse"

A Stasera Italia tiene banco l'emergenza coronavirus che ha investito l'Italia ed in particolare la Lombardia. Da attenta osservatrice, Maria Giovanna Maglie ha notato un particolare: in trasmissione avrebbero detto che "gli imbecilli hanno svuotato i supermercati". Una frase che non è andata giù alla Maglie, che su Twitter si è espressa così: "Quindi non è colpa di un governo che prima ha sottovalutato il pericolo baciando i cinesi, poi ha gridato all'apocalisse chiudendo forsennatamente tutto". Infine la chiosa: "No, è colpa dei cittadini, sempre". Il tutto accompagnato dall'eloquente hashtag #mavaffa.

