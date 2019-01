Un brutto sospetto su Adrian, Adriano Celentano e Michelle Hunziker. Il mistero degli ultimi giorni sullo show-evento di Canale 5, le fughe della showgirl svizzera e di Teo Teocoli dalle prove di Verona, le voci di corridoio a Cologno Monzese e la possibile assenza del suo protagonista assoluto sono state tutte una tattica per aumentare l'attesa e, dunque, anche gli ascolti? Il dubbio lo semina Giulio Pasqui, giornalista molto ben informato sul mondo dello spettacolo e della tv italiana.

Fino alle 22.40 però della Hunziker e di Teocoli effettivamente non c'è stata traccia. Sul palco solo Nino Frassica e Natalino Balasso, con il Molleggiato in scena solo per una manciata di minuti e pochissime battute. Nonostante tutto, appena ha messo piede davanti alle telecamere, il teatro è letteralmente esploso.