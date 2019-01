Domenica In, Barbara D'Urso: "Io al posto di Mara Venier?". La bomba di Carmelita su Mediaset

In questi mesi tra Barbara D’Urso e Mara Venier è stata guerra, soprattutto per gli ascolti di Domenica Live e Domenica In. Le due rivali, infatti, non si sono mai risparmiate frecciatine vicendevoli sui social. Ora però, intervistata da leggo.it, Carmelita ha smentito ogni voce sui litigi con la Venier e ha parlato anche degli impegni lavorativi, facendo trapelare di voler tanto condurre Sanremo (qualora i vertici Mediaset glielo consentissero).

La D'Urso ha assicurato di non essere in lizza con nessuno e soprattutto di non avere alcuna inimicizia. Di fatti ha detto: “Vivo nel mio magico mondo come Amelie”. Così la D’Urso ha preso la distanze da quanti hanno sempre pensato che fosse in guerra con Mara.

Dunque le è stato chiesto se si potrà mai verificare la possibilità che Barbara sostituisca Mara Venier a Domenica In. Ma la D’Urso non ci ha pensato due volte e ha risposto: "A Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai. Mi tengono incatenata. Sono felicemente incatenata”. Barbarella però ha ammesso di desiderare di salire sul palco dell’Ariston un giorno, magari con ancora Claudio Baglioni nei panni di direttore artistico, visto quanto lei lo stima.