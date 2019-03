Live non è la d'Urso, Barbara ospita Asia Argento "contro tutti": Fabrizio Corona trema

Domani, mercoledì 27 marzo 2019 in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Live non è la d'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso.

In studio, Asia Argento, per la prima volta protagonista “una contro tutti”. Lei, che ha fatto discutere per il rapporto con i suoi ex, da Morgan a Fabrizio Corona da poco tornato in carcere, ed essere diventata un caso internazionale per le molestie nel mondo del cinema, dove da grande accusatrice di Weinstein si è ritrovata ad essere accusata da giovane attore Jimmy Bennet.

In scaletta anche un non meglio precisato "clamoroso annuncio" di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. E ancora, il caso del congresso delle polemiche di Verona, in cui diranno la loro, tra gli altri, Marco Carta ed Eva Grimaldi, in studio con la futura moglie Imma Battaglia. E infine, direttamente da Praga, le gemelle sexy di cui parlano le più grandi testate giornalistiche, che dichiarano: “Il nostro mito? Papa Francesco”.

Insomma, puntata ghiotta.