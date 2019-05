Antonella Clerici, la confessione: "Ho sbagliato a fare Portobello. Cos'ho capito subito mentre ero in onda"

Antonella Clerici è tra gli protagonisti del Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani. "Sono una persona normale che fa un lavoro eccezionale", la Clerici inizia così il suo intervento e ripercorre la sua carriera facendo un'analisi della televisione italiana: "Io guardo davvero la tv di mezzo mondo: fanno tutti le stesse cose, i format in circolazione si ripetono, le cose nuove non hai mai tempo di rodarle". La conduttrice continua la sua intervista e torna indietro, passa in rassegna i suoi programmi, quelli che hanno avuto più successo e quelli che ne hanno avuto meno e torna a parlare di Portobello ammettendo che nonostante gli ascolti è stato uno scivolone.

"Adesso va di moda dire che si fanno solo successi, io posso onestamente ammettere che Portobello non è venuto benissimo, ha avuto una media di ascolto dignitosa, ma ho sbagliato a farlo. Mentre ero in onda ho capito che era stato superato dagli eventi: la tv racconta a ogni ora storie di gente comune". Pensando al futuro fa luce su due conduttori che l'hanno colpita e che indica come scommesse vincenti: "Mi piace molto Andrea Delogu, è moderna, diversa... e mi piace molto Alessandro Cattelan, anche se è troppo fighetto, deve sporcarsi un po' di sugo".