Amici, la lezione di Rafael Quenedit a Vincenzo Di Prima: altro trionfo dopo il termine del programma

Ad Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, nel circuito danza il vincitore è stato Rafael Quenedit, interprete di danza classica. Rafael ha battuto all'ultimo Vincenzo Di Primo, osso durissimo. Terminata la sua esperienza televisiva, Rafael ha fatto degli speciali ringraziamenti a Maria De Filippi, ai professori e a tutti i ballerini professionisti. In particolare è stato Andreas Muller a credere sempre nel talento di Quenedit. Una stima che Andreas ha deciso di confermare in calce a un post su Instagram. Rafael, infatti, ha scritto: "Vorrei ringraziare tutti i ballerini, che sono stati un riferimento per il mio percorso. Grazie a voi ho imparato a essere un ballerino migliore. Vi voglio bene". E Andreas Muller ha commentato, in modo sintetico ma chiarissimo: "Campione". Per onor di cronaca, va sottolineato come Rafael Quenedit non ha voluto dire niente sulla polemica innescata dai fan di Di Primo: per ora pensa solo a godersi un po' di tempo libero e i primi impegni lavorativi. L'atteggiamento vincente.