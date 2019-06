Pamela Prati, le clamorose scuse di Karina Cascella: di cosa si pente

Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati. L’opinionista si è pentita per aver attaccato duramente la soubrette sarda nel corso di una puntata di Live-Non è la d’Urso. “Io da donna ho detto ad un’altra donna: 'Vergognati perché fai schifo'. Beh…non è corretto, né televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiedo scusa a Pamela”, ha scritto Karina Cascella su Instagram. “Le opinioni, le idee, la verità… su questa vicenda sono piene di molteplici risvolti. E al di là di quella che può essere la mia di opinione, credo che sia cosa buona e giusta, fare un passo indietro”, ha aggiunto l’ex vincitrice de La Talpa. “Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento né mai lo sarà”, ha concluso Karina. Un gesto che le fa onore.

